Freiburg: „GehÃ¶rt zweifelsohne zu den besten TorhÃ¼tern der Liga“ – Cerveny bleibt bis 2024/25

Freiburg. (PM EHC) Mit dem 26-jährigen Patrik Cerveny können die Wölfe noch vor dem Start der Pre-Playoffs eine weitere wichtige Vertragsverlängerung für die kommende Spielzeit präsentieren.

Von den Schwenninger Wild Wings aus der PENNY DEL kam Cerveny in der Saison 2021/22 in den Breisgau und fungiert seit jeher als wichtige Stütze im Tor der Wölfe. Mit 38 absolvierten Partien und einer Fangquote von knapp 90 % zählt der Goalie zu einem der besten in seinem Fach und stellt dabei sein Können Wochen für Woche eindrucksvoll mit wichtigen Paraden unter Beweis. Durch seine unvergleichliche Ruhe, Arbeitseinstellung und Siegermentalität ist und bleibt Cerveny ein eminent wichtiger Teil des Wölfe-Kaders.

Sportdirektor Peter Salmik: „Patrik gehört zweifelsohne zu den besten Torhütern der Liga. Wir freuen uns, dass er sich langfristig für unseren Weg entschieden hat und sind wirklich glücklich darüber, die Zusammenarbeit vorzeitig verlängern zu können. Mit seinen vielen Stärken hat er uns als wichtiger Rückhalt viele Punkte gesichert und ich bin davon überzeugt, dass er das auch in der Zukunft weiter so tun wird.“

Patrik Cerveny über seine Vertragsverlängerung: „Ich bin wirklich unheimlich froh weiter für die Wölfen zu spielen. Freiburg ist für mich zu meiner zweiten Heimat geworden und ich bin hier in allen Belangen mehr als glücklich. Nach meiner Verletzung werde ich noch stärker zurückkommen und gemeinsam mit der gesamten Mannschaft in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen.“

Neben Shawn O’Donnell, Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios und Nikolas Linsenmaier ist Patrik Cerveny bereits der fünfte Akteur, der seinen Vertrag bei den Wölfen vorzeitig verlängert.

