Freiburg: Ein Rückkehrer und zwei Leistungsträger verlängern

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg freut sich, die Rückkehr von Parker Bowles zur kommenden Saison bekanntzugeben.

Der kanadische Stürmer wird erneut das Trikot der Wölfe tragen und das Team mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und offensiven Durchschlagskraft verstärken.

Bowles, der bereits in der Saison 2023/24 für den EHC Freiburg auf dem Eis stand, überzeugte sowohl sportlich als auch menschlich und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Mit starken 56 Scorerpunkten, darunter 31 Tore, avancierte er zum Topscorer der Wölfe. In den darauffolgenden zwei Jahren beim Ligakonkurrenten aus Bad Nauheim konnte er seine Offensivqualitäten eindrucksvoll bestätigen, ehe er nun zu den Wölfen zurückkehrt.

„Wir sind sehr glücklich, Parker wieder bei uns zu haben. Er kennt den Standort, die Liga und unsere Erwartungen genau. Zudem standen wir in Freiburg bereits gemeinsam auf dem Eis, sodass ich aus eigener Erfahrung weiß, dass seine Qualitäten unserem Spiel guttun werden“, erklärt Simon Danner.

Auch Parker Bowles selbst blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr: „Freiburg hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Ich freue mich darauf, wieder vor den Fans zu spielen und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Weiterhin für die Wölfe auf dem Eis stehen werden zudem auch die beiden Leistungsträger Christian Billich und Nikolas Linsenmaier.

Gemeinsam standen beide in beeindruckenden 1.597 Pflichtspielen für die Wölfe auf dem Eis und belegen damit verdient die ersten beiden Plätze in der Rangliste mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des EHC Freiburg. Kaum ein anderes Duo steht im professionellen Eishockey für derart große Kontinuität, Vereinstreue und Offensivkraft wie die beiden Eigengewächse.

Nikolas Linsenmaier zählt mit seinen 42 Scorerpunkten auch in dieser Saison erneut nicht nur zu den besten deutschen Akteuren im Wölfe-Kader, sondern ligaweit zu den Topspielern. Auf und neben dem Eis geht der Freiburger, der in der abgelaufenen Spielzeit erstmals das Amt des Kapitäns innehatte, als Vorbild für den gesamten Standort voran.

Auch Christian Billich steht als Rekordspieler wie kaum ein anderer für den EHC Freiburg. Mit 12 Toren und sieben Vorlagen hatte er maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt und zeichnete sich dabei einmal mehr durch seinen unermüdlichen Einsatz, seine Professionalität und seinen Teamgeist aus.

„Ich kenne Niko und Chris schon sehr lange. Sie tragen den EHC Freiburg im Herzen und zeigen das Saison für Saison. Mit ihrer Erfahrung sind sie eine enorme Bereicherung für jeden Kader. Umso mehr freuen wir uns, dass sie unseren Wölfen die Treue halten“, erklärt Simon Danner.

Mit diesen Personalentscheidungen nimmt die Kaderplanung des EHC Freiburg für die neue Saison weiter konkrete Formen an. Weitere Verpflichtungen sollen in den kommenden Wochen folgen.