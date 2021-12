Freiburg: BÃ¤derduelle am Wochenende

Freiburg. (PM EHCF) Die nächsten beiden Spiele in der DEL2-Hauptrunde stehen auf dem Programm. Die Wölfe bilden das wohl formstärkste Team der gesamten Liga....

Die Wölfe bilden das wohl formstärkste Team der gesamten Liga. Mit acht glatten Siegen aus den letzten neun Spielen konnte man auf den sechsten Tabellenplatz klettern. Am kommenden Wochenende warten nun Bad Nauheim und Bad Tölz auf die Freiburger. Das immer noch dezimierte Rudel muss weiterhin auf die verletzten Spieler Patrick Kurz, Lennart Otten und Sofiene Bräuner verzichten. Eine Rückkehr dieser zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Spieler ist derweil weiterhin offen.

Am Freitag um 19:30 Uhr reist das Hoffmann-Team zum Start des Wochenendes in die Kurstadt Bad Nauheim. Mit den „Roten Teufeln“ trifft der EHC Freiburg dabei auf eines der aktuell besten Teams der Liga. Die Hessen stehen mit 46 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Garant für den Erfolg der Bad Nauheimer sind die vier Importspieler. Drei von ihnen führen die interne Scorerliste mit 28, 22 und 21 Punkten an: Taylor Vause, Tristan Keck und Jerry Pollastrone. Auch beide Goalies liefern mit 91.46% und 92.16% eine überaus eindrucksvolle Quote und die Specialteams können sich mit einer Effektivität von 104.1% durchaus sehen lassen. Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften konnten die Bad Nauheimer knapp mit 3:4 für sich entscheiden, anders soll das aus Sicht des EHC Freiburg bereits morgen laufen.

Zum nächsten Heimspiel erwarten die Wölfe die Tölzer Löwen am Sonntag um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena. Nach einer guten Vorsaison läuft es bei den Bayern bisher noch nicht wirklich rund. Mit 26 Punkten aus 23 Spielen stehen die Löwen vor diesem Wochenende auf dem elften Tabellenplatz. Aus den letzten vier Spielen konnte dabei nur ein Punkt gesammelt werden. Nachdem Ex-Wolf Marco Wölfl verletzungsbedingt noch lange ausfällt, haben die Tölzer mittlerweile mit Jimmy Hertel einen anderen Ex-Wolf zwischen den Pfosten. Dabei mussten beide schon des Öfteren hinter sich greifen. Den 68 geschossenen Toren stehen mit 96 die zweitmeisten Gegentore der Liga gegenüber. Mit Cam Spiro, Nico Kolb und Tom Horschel trugen zudem drei weiter Löwen-Akteure bereits in der Vergangenheit das Trikot des EHC Freiburg. Auch gegen die Isarwinkler konnten die Wölfe das erste Aufeinandertreffen nicht für sich entscheiden. Am Ende stand eine deutliche 3:7-Niederlage auf der Anzeigetafel – auch hierfür will sich das Wolfsrudel selbstverständlich revanchieren.

Beide Partien können wie gewohnt im Livestream auf SpradeTV verfolgt werden. Für das EHC-Heimspiel am Sonntag sind auch weiterhin 750 Zuschauer zugelassen. Karten gibt es im Vorverkauf über den Reservix-Onlineshop, eine Abendkasse nur nach Verfügbarkeit.