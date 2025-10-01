Freiburg: Auswärtsspiel beim ESVK und Heimspiel mit Familientag in der Echte Helden Arena.

Freiburg. (PM EHCF) Für den EHC Freiburg stehen am kommenden Wochenende die Spieltage fünf und sechs der DEL2-Saison 2025/2026 auf dem Programm.

Nachdem die Wölfe bislang nur einen Punkt einfahren konnten, soll nun gegen den ESV Kaufbeuren und die Bietigheim Steelers der erste Sieg gelingen.

Auswärts beim ESV Kaufbeuren

Am Freitagabend reist das Team von Cheftrainer Martin Stloukal ins Allgäu. Dort treffen die Wölfe auf den ESV Kaufbeuren, bei dem mit Yannik Burghart und Tyson McLellan zwei ehemalige Freiburger unter Vertrag stehen. Während Burghart noch in der vergangenen Saison das Trikot der Wölfe trug, war McLellan in der Spielzeit 2021/2022 mit 60 Scorerpunkten Topscorer des EHC. Im Tor setzt der ESVK wie schon im Vorjahr auf Daniel Fießinger, der mit einer Fangquote von 91,1 Prozent zu den stärksten Goalies der Liga gehört. In der Offensive überzeugt aktuell besonders Importspieler D’Artagnan Joly, der bereits fünf Scorerpunkte sammelte.

Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers

Am Sonntag kommt es in der Echte Helden Arena am Familientag zum „Baden-Württemberg-Derby“ gegen die Bietigheim Steelers. Bereits in der Saisonvorbereitung standen sich beide Teams gegenüber (5:4-Erfolg für Freiburg). Nun wollen beide Mannschaften wichtige Punkte im Tabellenkeller holen. Spielbeginn ist bereits um 16:00 Uhr im Rahmen des Familientags. Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt auf die Stehplätze (nur an der Abendkasse).

Die Steelers verfügen über eine erfahrene Defensive mit Tim Schüle, der seine Profikarriere einst in Freiburg begann, und Routinier Pawel Dronia. Im Angriff sorgt derzeit der Amerikaner Jack Dugan mit fünf Scorerpunkten für Gefahr, dicht gefolgt von Brett Kemp und Marek Racuk. Veteran Tyler McNeely bringt mit seinen 38 Jahren zusätzliche Qualität ins Team.

Statistisch verspricht die Partie Spannung: Beide Teams erzielten bislang zehn Tore, während die Defensive den Unterschied macht – Freiburg kassierte 17 Gegentore, Bietigheim 14. In den Special-Teams haben die Wölfe mit 35,3 % Erfolgsquote im Powerplay und 76,5 % in Unterzahl die Nase vorne.

Kadersituation

Sowohl Nikolas Linsenmaier als auch Tomas Schwamberger sind in dieser Woche wieder voll in das Teamtraining eingestiegen und stehen damit bereits am Wochenende voraussichtlich wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Wölfe derweil auf Paul Bechtold, welcher sich am vergangenen Sonntag in Landshut eine Unterkörperverletzung zuzog und damit auf ungewisse Zeit ausfällt.

Die Partie in Kaufbeuren findet am Freitag, den 03. Oktober 2025, um 18:30 Uhr statt. Das Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers beginnt am Sonntag, den 05. Oktober 2025, um 16:00 Uhr in der Echte Helden Arena in Freiburg. Tickets für das Heimspiel sind im Reservix-Onlineshop, an allen Vorverkaufsstellen sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse erhältlich. Alle Partien der Wölfe werden zudem live bei sporteurope.tv übertragen.

