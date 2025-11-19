Freiburg am Wochenende: Heimspiel gegen Kaufbeuren, AuswÃ¤rtsduell in Bietigheim

Freiburg. (PM WÃ¶lfe) Nach einer guten Trainingswoche stehen fÃ¼r den EHC Freiburg am kommenden Wochenende zwei wegweisende Partien in der DEL2 auf dem Programm.

Am Freitagabend, 19:30 Uhr, empfangen die WÃ¶lfe in der Echte Helden Arena den Tabellennachbarn ESV Kaufbeuren, ehe am Sonntag das AuswÃ¤rtsspiel bei den Bietigheim Steelers folgt (17:00 Uhr).

Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren

Zum Auftakt wartet ein besonderer HÃ¤rtetest auf das Team von Interims-Headcoach Martin Sekera. Das erste Aufeinandertreffen gegen die Joker konnten die WÃ¶lfe fÃ¼r sich entscheiden als ein 3:2-AuswÃ¤rtserfolg in Kaufbeuren gelang.

Die AllgÃ¤uer stehen derzeit vor einer groÃŸen personellen Herausforderung. Auf der TorhÃ¼terposition fehlen mit Daniel FieÃŸinger und Rihards Babulis gleich beide StammkrÃ¤fte verletzungsbedingt. DarÃ¼ber hinaus laboriert Verteidiger John Rogl an einer UnterkÃ¶rperverletzung und fÃ¤llt voraussichtlich mehrere sechs Wochen aus. Ob Angreifer Jere Laaksonen am Freitag einsatzfÃ¤hig sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Dagegen kehren Alec Zawatsky und Joe Casseti voraussichtlich in den Kader zurÃ¼ck. Parallel suchen die Verantwortlichen des ESVK noch vor dem Wochenende nach VerstÃ¤rkung mit Fokus auf der TorhÃ¼terposition. Wer somit am Freitag zwischen den Pfosten stehen wird, ist aktuell offen.

Sportlich prÃ¤sentiert sich Kaufbeuren zuletzt anfÃ¤llig: 32 Gegentreffer in den vergangenen fÃ¼nf Begegnungen stehen zu Buche, der letzte Sieg datiert vom 24. Oktober. Topscorer im Team ist derzeit der erfahrene Sami Blomqvist mit 13 Punkten aus 16 Spielen. FÃ¼r Freiburger Fans besonders interessant: Mit Tyson McLellan und Yannik Burghart stehen zwei ehemalige WÃ¶lfe im Aufgebot des ESVK.

AuswÃ¤rts bei den Bietigheim Steelers

Am Sonntag geht es fÃ¼r den EHC Freiburg in die EgeTrans Arena. Die Steelers rangieren aktuell auf Platz 12, prÃ¤sentieren sich aber in aufsteigender Form und siegten zuletzt eindrucksvoll mit 9:3 gegen Kaufbeuren. Die Schwaben reisen daher mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben und werden dem EHC ein harter Gegner sein, zumal Freiburg die rote Laterne schnellstmÃ¶glich wieder abgeben mÃ¶chte.

Im Fokus steht bei den Steelers vor allem Angreifer Jack Dugan: Mit 26 Scorerpunkten (11 Tore, 15 Assists) ist er nicht nur Topscorer seines Teams, sondern aktuell auch bester Punktesammler der gesamten DEL2. Ebenfalls brandgefÃ¤hrlich sind Brett Kemp (17 Punkte) sowie Cole Fonstad, der mit 15 Punkten aus nur acht Spielen ligaweit die stÃ¤rkste Punktequote vorweisen kann. Im Tor steht mit Olafr Schmidt ein erfahrener Schlussmann, der derzeit eine Fangquote von 88,5 Prozent aufweist.

Ausblick

FÃ¼r alle drei Teams geht es am Wochenende um wertvolle Punkte im engen Kampf um den rettenden 10. Tabellenplatz. Der EHC Freiburg konnte bislang zwei Saisonsiege feiern, beide an einem Wochenende und jeweils gegen die kommenden Gegner Kaufbeuren und Bietigheim. Eine Wiederholung wÃ¤re sportlich wie tabellarisch von groÃŸer Bedeutung.

Tickets fÃ¼r das Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren sind im Reservix-Onlineshop, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie nach VerfÃ¼gbarkeit an der Abendkasse erhÃ¤ltlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden zudem live auf sporteurope.tv Ã¼bertragen.

