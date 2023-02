Freiburg: Absicherung auf den Importstellen fÃ¼r den Saisonendspurt

Freiburg. (PM EHCF) Kurz vor Ablauf der Wechselperiode konnten die Wölfe den US-Amerikaner J.C. Campagna in den Breisgau lotsen. Der 29-jährige Joseph Campagna kommt...

Freiburg. (PM EHCF) Kurz vor Ablauf der Wechselperiode konnten die Wölfe den US-Amerikaner J.C. Campagna in den Breisgau lotsen.

Der 29-jährige Joseph Campagna kommt mit mächtig Erfahrung aus Nordamerika nach Freiburg. In über 200 ECHL-Spielen kann der Stürmer 147 Scorerpunkte (89 Tore) aufweisen. In die laufende Saison startet der Stürmer mit den Tulsa Oilers (ECHL) bevor er den Sprung nach Europa zum HC 21 Presov in die höchste slowakische Liga wagte. Für den Erstligisten kommt der Angreifer in der noch laufenden Spielzeit auf 17 Einsätze, bei denen er 12 Scorerpunkte (sechs Tore) erzielte.

Zum Saisonendspurt und mit Blick auf die Endrunde wird der 193 cm Angreifer nun bis Saisonende den Kader der Wölfe weiter verstärken.

Sportdirektor Peter Salmik über den Stürmer: „Wir wollten uns gerade auf den Importstellen noch einmal absichern und haben mit Campagna einen Spieler gefunden, der uns guttun wird. Er verfügt über einen sehr guten Handgelenkschuss und strahlt immer Torgefahr aus. Mit seiner körperlichen Komponente wird er unseren Angriff gut ergänzen.“

Neuzugang J.C. Campagna: „Ich freue mich sehr für den Rest der Saison in Freiburg zu sein. Ich habe ausschließlich gutes über den Verein und die gesamte Organisation gehört und freue mich darauf, ein Teil davon zu werden. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich versuchen, uns den sechsten Tabellenplatz zu erarbeiten und dann in den Playoffs voll anzugreifen.“

Sein Debüt wird der Neuzugang unter Berücksichtigung aller Formalitäten voraussichtlich bereits am kommenden Freitag in Ravensburg geben.

4380 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München