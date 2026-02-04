Freiburg 2026: eine beispiellose kantonale Zusammenarbeit 100 Tage vor der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

Fribourg. (PM Fribourg 2026) 100 Tage vor dem Turnierbeginn steht Freiburg in den StartlÃ¶chern fÃ¼r den grÃ¶ssten Anlass seiner Geschichte.

AnlÃ¤sslich einer Medienkonferenz in der BCF Arena prÃ¤sentiert der Verein Freiburg 2026 ein umfassendes Programm, das von einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Ã¶ffentlichen Institutionen, privaten Partnern sowie Akteuren aus Tourismus, Kultur, Sozialwesen, Gastronomie und Sport getragen wird. Gemeinsam bereitet sich die Region darauf vor, sowohl national als auch international zu glÃ¤nzen.

Nach der Ernennung zur Host City im Jahr 2022 hat Freiburg mit der GrÃ¼ndung des Vereins Freiburg 2026, Events & Legacy Neuland betreten. Diese Organisation vereint die Stadt, den Kanton und die HC Fribourg-GottÃ©ron AG. Â«Von Anfang an wussten wir, dass der einzige gangbare Weg die BÃ¼ndelung der KrÃ¤fte istÂ», erklÃ¤rt der PrÃ¤sident des Vereins, Romain Collaud. Freiburg 2026 stellt ein in der Schweiz einzigartiges Modell der Event-Governance dar. Â«FÃ¼r den HC Fribourg-GottÃ©ron ist es ein grosses Privileg, dieses Projekt Hand in Hand mit der Stadt und dem Kanton umzusetzenÂ», betont Yvan Haymoz, VizeprÃ¤sident von Freiburg 2026.

Willkommen am Fribourg Welcome Spot

Vom 15. bis 28. Mai 2026 verwandelt sich der Ã¶ffentliche Raum in einen beliebten Treffpunkt. Â«Alle stÃ¤dtischen Dienste sind mobilisiert, um Freiburg von seiner besten Seite zu zeigenÂ», betont Pierre-Olivier Nobs, VizeprÃ¤sident von Freiburg 2026.

HÃ¶hepunkt ist der Â«Fribourg Welcome SpotÂ», der kurz vor dem Turnierstart am Freitag, 15. Mai, um 11 Uhr feierlich erÃ¶ffnet wird. Dieser Treffpunkt auf dem Georges-Python-Platz wird tÃ¤glich Besucherinnen und Besucher, Fans und Neugierige empfangen. Eine neue Bar mit Galerie bietet Platz fÃ¼r bis zu 200 Personen und serviert unter anderem das eigens fÃ¼r den Anlass gebraute Bier FRost26. In Anlehnung an das Weihnachtsdorf Nova wird in Chalets regionale Gastronomie angeboten. Die zentral platzierte Mini BCF Arena wird sich zeitweise in eine Eisbahn oder ein Eisstockfeld verwandeln. Neu kÃ¶nnen auch das Team AFF und Floorball Fribourg die FlÃ¤che fÃ¼r Fussball- und Unihockey-Turniere nutzen.

Ein Stand von Freiburg 2026 prÃ¤sentiert die in den letzten Jahren entwickelten Projekte und Ã¼berreicht den 10â€™000 eingeladenen Schulkindern des Kantons (Ticket Ã je CHF 6.â€“ inkl. Transport), eine Schokoladenmedaille des zweifachen Chocolatier-Weltmeisters Jorge Cardoso. Zudem kÃ¶nnen die Jugendlichen den Innovationsbereich Sport und Gesundheit testen, der in Zusammenarbeit mit den UniversitÃ¤ten Freiburg und Lausanne entsteht.

Weitere Attraktionen stammen von kulturellen und sozialen Vereinen, umfassen Thementage zu sanfter MobilitÃ¤t und zur BekÃ¤mpfung von BelÃ¤stigung sowie einen Medienpavillon fÃ¼r Sendungen und Podcasts.

Parallel dazu erlauben exklusive Hospitality- und Firmenerlebnisse auf Reservation ein intensives, personalisiertes Eintauchen in die internationale Veranstaltung. Â«Am Ende sind es die Stimmung und die Emotionen, die den Freiburgerinnen und Freiburgern sowie unseren GÃ¤sten in Erinnerung bleiben werdenÂ», ist Direktor Marc-AndrÃ© Berset Ã¼berzeugt.

Ein einzigartiges 360Â°-Promotionskonzept

Der Anlass bietet auch grosse Chancen fÃ¼r Wirtschaft und Tourismus. Unter der FederfÃ¼hrung des Freiburger Tourismusverbands und von Freiburg Tourismus & Region werden sich GÃ¤ste wie zu Hause fÃ¼hlen: ein digitaler Fan-Guide in zehn Sprachen, Infopoint am Welcome Spot, spezielles Programm fÃ¼r StadtfÃ¼hrungen, Schokoladenmedaillen fÃ¼r ÃœbernachtungsgÃ¤ste, mehrsprachige Touristen-Engel und vieles mehr sorgen fÃ¼rs Wohl der Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern.

Auch in Sachen Raumgestaltung und Dekoration ist einiges geplant: Die Innenstadt, Hauptverkehrsachsen sowie die Gemeinden Marly und Granges-Paccot werden in den Turnierfarben geschmÃ¼ckt. Totems der in Freiburg spielenden Nationen, hergestellt von sozialen Institutionen, verlÃ¤ngerte Abende in 13 Bars und KonzertsÃ¤len sowie Hockey-Ausstellungen, unter anderem im Lâ€™Atelier (ehemaliges Gutenberg-Museum) und im alternativen Kulturraum O.V.N.I, unterstreichen den besonderen Charakter des Anlasses.

Ãœber den Sport hinaus ist Freiburg 2026 ein verbindendes Projekt fÃ¼r die BevÃ¶lkerung, Freiwillige, Unternehmen und Institutionen. Mit Innovation, Gastfreundschaft und regional verankerter IdentitÃ¤t wollen Stadt und Kanton diesen Grossanlass in ein internationales Schaufenster und einen nachhaltigen Entwicklungsmotor verwandeln. Sie danken dem Organisationskomitee fÃ¼r die einzigartige und komplementÃ¤re Zusammenarbeit seit Projektbeginn.

100 Tage vor dem Start ist Freiburg bereit zu glÃ¤nzen und der Welt ein authentisches, herzliches und typisch freiburgisches Erlebnis zu bieten.

FÃ¼r weitere Informationen steht Marc-AndrÃ© Berset, Direktor des Vereins Freiburg 2026, zur VerfÃ¼gung.

