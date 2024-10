Freibier gegen Geretsried und auswÃ¤rts beim TabellenfÃ¼hrer â€“ das Wochenende des EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Neben dem Eishockeysport, der auch am kommenden Wochenende allen Interessierten beim EHC Waldkraiburg geboten wird, fahren die Löwen noch weitere Geschütze...

Vor und während der Bayernligapartie am Freitagabend gegen den ESC Geretsried, haben die Spieler des EHC Waldkraiburg ihren Fans 100 Liter Freibier spendiert? Warum sie das taten? Weil sie sich aus tiefstem Herzen bei ihren Fans bedanken möchten, Fans, die auch in der vergangenen Saison treu zu ihnen standen und das sogar unter widrigsten Wetterbedingungen, in Stadien, die nicht nur sehr weit weg, sondern zudem nicht bedacht sind. Somit sind die ersten 100 Liter Stadionbier für die Zuschauer kostenlos und gehen auf die Mannschaft. Zudem werden in der Fanshop-Hütte Trikots verkauft. Nicht irgendwelche Trikots, sondern jene, die die Mannschaft während der Vorbereitung zu den Spielen trug. Dies bedeutet, dass es jedes Trikot nur einmal gibt. Zudem sind die Trikots vom jeweiligen Spieler unterschrieben. Zu einem Festpreis von €120,00 kann man hier ein Originaltrikot seines Lieblingsspielers erwerben.

Nackt müssen die Jungs von Coach Lederer aber nicht gegen die Gäste aus Geretsried aufs Eis. Mit einem frischen Satz Arbeitskleidung treten sie am Freitag ab 19:00 Uhr gegen jene Mannschaft aufs Eis, die sie im Zuge der Vorbereitung noch mit 10:4 Toren nach Hause geschickt haben. Punktstärkster Spieler war dabei Daniel Hora mit 8 Punkten aber auch der Rest des Teams zeigte eine Spitzenleistung. Ganz so leicht wird es die Truppe aus dem Kreis Bad Tölz den Löwen jedoch am Freitag nicht mehr machen. Einzig gegen den Ligaprimus Erding ließen die „River Rats“ bisher Federn. Die beiden anderen Gegner, Pfaffenhofen und Buchloe, konnte man jeweils klar mit 8:2 und 6:3 besiegen. Dies ist besonders delikat, da die Löwen gegen die ersten in die Verlängerung mussten und gegen Buchloe am vergangenen Sonntag sogar verloren. Man darf also hoffen, dass Jürgen Lederer und Philipp Seifert an den passenden Stellschrauben gedreht haben, um das Team bis Freitag wieder auf Vorbereitungs-Niveau zu bringen.

Dieses Niveau werden sie auch am Sonntag benötigen. Da nämlich gastieren die Waldstädter ab 18:00 Uhr bei den Herzogstädtern aus Erding. Diese sind, wie auch im letzten Jahr, ein heißer Favorit auf alles, was es in der Bayernliga zu gewinnen gibt. Zwar lief die Saison für die „Gladiators“ schleppend an indem man Buchloe lediglich ein 1:0 abringen konnte, doch mit einem 4:0 gegen Amberg und einem 4:2 gegen Buchloe, ließ man nichts anbrennen. Ob die Löwen am Sonntag für eine Überraschung sorgen können, hängt wohl auch von den mitreisenden Zuschauern ab. Diese sollten, so die Hoffnung, aber zahlreich in der lediglich 50km entfernten Stadtwerke Erding Arena aufschlagen, um das Löwen-Derby live zu sehen.

Bei den Löwen sieht es, nach bisherigen Stand, ganz gut aus im Kader. Ohne größere Verletzungen könnte man beide Spiele am kommenden Wochenende angehen. Auch Bastian Rosenkranz, der eine schmerzhafte Begegnung mit dem Schläger eines Gegenspielers hatte, ließ sich im Gesicht nähen und spielte am selben Abend noch weiter. Ob Philipp Lode wieder mit von der Partie sein wird, steht noch nicht fest. Trainer Jürgen Lederer ließ auf der letzten Pressekonferenz bereits verlauten, dass er in dieser Woche mit Fokus auf die Verteidigung trainieren lassen möchte. Ob und wie weit sich das innerhalb einer Trainingswoche bereits spürbar umsetzen ließ, werden wir am kommenden Wochenende erfahren – bei Freibier und Schnitzelsemmel. aha

