Freibeuter machen es erneut spannend

Dingolfing/Buchloe. (chs) Bereits zum dritten Mal in dieser noch jungen Spielzeit hat für die Buchloer Piraten am Sonntagabend eine Verlängerung oder ein Penaltyschießen eine Partie entscheiden müssen.

Denn nachdem man schon am Freitag im Allgäu-Derby gegen Kempten bis ins Penaltyschießen musste – und dort ja leider unterlag – mussten die Gennachstädter auch am Sonntagabend beim Gastspiel in Dingolfing nach einem 2:2 Remis nach 60 Minuten wieder eine Zusatzschicht einlegen. Doch bei den Isarrats hatten die Buchloer in der Overtime dieses Mal das bessere Ende für sich und fuhren beim 3:2 (1:0, 0:2, 1:0) Sieg nach Verlängerung den dritten Auswärtserfolg in Serie ein.

Für beide Teams stand an diesem Abend sicherlich einiges auf dem Spiel, denn beide Kontrahenten kann man durchaus als direkte Konkurrenten im Kampf um die ersten zehn Ränge ansehen. Mehr unter Druck standen nach der dritten Heimniederlage am Freitag gegen Kempten aber ohne Frage die Buchloer, deren Rückstand auf die Dingolfinger bereits vier Punkte betrug und auf Rang 10 deren drei. Dementsprechend wichtig wäre ein Erfolg für die Freibeuter gewesen und wie schon am Freitag im packenden Derby gegen Kempten entwickelte sich in der mit gut 650 Zuschauern gut besetzten Dingolfinger Eishalle ein enges Match, bei dem bis zur letzten Minute alles offen war.

Beide Teams starteten aber eher zerfahren in die Partie. Wirklich gefährliche Torszenen hatten so eher Seltenheitswert. Und so dauerte es bis in die Schlussminute des eher unspektakulären ersten Drittels, ehe die Pirates in Front gingen. Ein wenig glücklich kam die Scheibe dabei in den Slot zu Christian Wittmann und der Kapitän, der schon am Freitag erfolgreich gewesen war, traf zum 1:0 (20.).

Im Mitteldrittel übernahmen danach aber zusehends die Hausherren die Initiative. Während von den Buchloern nun kaum mehr offensiv etwas zu sehen war, näherten sich die Isarrats immer mehr dem Tor von Schlussmann Dominic Guran an. Dieser war dann beim Ausgleich nach 27 Minuten aber auch machtlos, als die Gastgeber einen guten Angriff zum 1:1 vollendeten, als Sergej Janzen einen schönen Querpass von Daniel Schander über die Linie drückte. Und Dingolfing bestimmte auch im Anschluss das Geschehen auf dem Eis, wobei der bis dato nicht ganz unverdiente 1:2 Führungstreffer des EVD aus Buchloer Sicht denkbar ungünstig und unglücklich fiel. Denn ganze sechs Sekunden vor der Pause überlistete Leon Abstreiter Guran aus ganz spitzem Winkel und traf so zu einem ganz bitteren Zeitpunkt (40.).

Im letzten Drittel kamen die Freibeuter dann allerdings wieder besser zurecht, da man nun wieder deutlich mehr in der Offensive lieferte. Somit war der 2:2 Ausgleich durch einen schönen Schuss von Max Dropmann in Überzahl der verdiente Lohn (46.), der die Partie wieder völlig offen machte. Anschließend waren die Buchloer einem möglichen Siegtreffer bis zum Ende der regulären Spielzeit zwar vielleicht etwas näher, doch in Summe ging die Punkteteilung nach 60 Minuten durchaus in Ordnung.

In der folgenden Verlängerung machten die Buchloer aber kurzen Prozess und hatten im Vergleich zum Freitag auch mehr Erfolg. Denn Demeed Podrezov besorgte mit dem 3:2 nach 38 Sekunden den entscheidenden Treffer, der die jetzt elftplatzierten Buchloer wieder auf einen Punkt an Rang 10 heranrücken lässt.

