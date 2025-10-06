Freibeuter lassen zum Testspielabschluss nichts anbrennen

Buchloe. (chs) Mit einem gelungenen Abschluss haben die Buchloer Piraten am Sonntagabend ihre Vorbereitungsphase auf die kommende Woche startende Bayernligasaison beendet.

Gegen den Landesligisten ERC Sonthofen siegten die Gennachstädter vor allem dank eines spielfreudigen ersten Drittels klar mit 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Denn nach einem furiosen Auftaktabschnitt mit fünf Treffern war die Partie eigentlich schon vorzeitig entschieden. So fuhren die Buchloer – nach dem Freitagssieg beim ESC Geretsried, auf den man dann auch kommenden Sonntag zu Ligastart trifft – nochmals einen komplett ungefährdeten Erfolg fürs Selbstvertrauen ein, bei dem sich der 19-jährige Keeper Fabian Hartmann bei seinem Debüt im ESV-Dress zudem auch über einen Shutout freuen durfte.

Vor allem im ersten Drittel bekam der ambitionierte Landesligist aus Sonthofen, der kürzlich beim Testspiel in Kempten die Sharks noch bis in die Verlängerung gezwungen hatte, überhaupt keinen Zugriff auf zugegebenermaßen aber auch kombinationsfreudige Buchloer. Die waren in der Offensivzone gefühlt immer mindestens einen Gedanken und somit auch auf dem Eis einen Schritt schneller. Und die sich dadurch bietenden Räume und Lücken nutzten die Hausherren gleich fünfmal eiskalt, womit man nach knapp 17 Minuten bereits einen komfortablen aber auch verdienten 5:0 Vorsprung herausgeschossen hatte. Den Torreigen eröffnete nach gut zwei Minuten Felix Schurr. Es folgten weitere Tore von Michal Telesz (6.), sowie ein Doppelpack von Adriano Carciola (9./12.), der das Ergebnis in regelmäßigen Abständen auf 4:0 in die Höhe schraubte. Allen voran die Reihe um Carciola, Telesz und Rückkehrer Alexander Krafczyk, der drei der Treffer mit vorbereitete, sorgte mit Spielwitz immer wieder für Gefahr. Den schönsten Treffer bekamen die rund 200 Zuschauer aber im ersten Powerplay der Pirates zu sehen, als Schurr vor dem Tor blind nochmals ablegte und Benedikt Diebolder zum 5:0 Pausenstand einnetzte (17.).

Die defensiv stellenweise überfordert wirkenden Sonthofer steigerten sich dann im Mitteldrittel aber. Denn dort stand man hinten nun geordneter, wenngleich die Buchloer vermutlich auch einen Gang zurückschalteten. Trotzdem blieb bei den Piraten hinten weiter die Null stehen, da der junge Neuzugang im ESV-Gehäuse, Fabian Hartmann, bei seinem ersten Einsatz im Pirates-Dress aufmerksam agierte und mit dem nötigen Glück auch im weiteren Spielverlauf keinen Gegentreffer hinnehmen sollte. Die Buchloer hingegen scheiterten mit guten Gelegenheiten, wie beispielsweise zwei Alleingängen von Felix Schurr, am ebenfalls guten ERC-Keeper Fabian Schütze, der zur Mitte des Spiels von Calvin Stadelmann abgelöst wurde. Dieser ließ bis zur zweiten Pause auch keine weiteren Tore mehr zu, sodass das Mitteldrittel torlos endete.

Der Schlussabschnitt plätscherte dann eher etwas vor sich hin. Die Freibeuter schienen verständlicherweise schon etwas den Schongang für das kommende Auftaktwochenende eingelegt zu haben und die Gäste hatten auch bei einem Alutreffer etwas Pech, dass man nicht zum Ehrentreffer kam. Einmal durften die Rot-Weißen aber abschließend doch nochmals jubeln. Denn zwei Minuten vor dem Ende schnürte auch Felix Schurr noch seinen Doppelpack und sorgte so für den 6:0 Endstand.

Somit konnten die Hausherren noch einmal einiges an Selbstvertrauen für den Punktspielauftakt nächsten Sonntag tanken. Während das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Dingolfing und Landsberg bereits am Samstag stattfindet, startet der Rest der Liga einen Tag später in die neue Saison, wo die Buchloer zu Hause erneut auf den ESC Geretsried treffen werden (17 Uhr/Live bei SpradeTV).

