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Fredrik Pettersson Wentzel erweitert das Goalie Coaching Team der Tigers

20. Mai 20261 Mins read27
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Fredrik Pettersson Wentzel - © by Eh.-Mag. (DR)
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Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers erweitern ihr Goalie Coaching Team für die Saison 2026/27.

Mit Fredrik Pettersson Wentzel stösst ein ehemaliger Profitorhüter mit grosser Erfahrung zur Organisation. Der Schwede wird im Nachwuchsbereich tätig sein und eng mit dem bestehenden Staff zusammenarbeiten.

Seit 2022 arbeitet der 34-Jährige als Goalie Coach in Schweden – zunächst bei Almtuna IS, seit 2024 bei Väsby IK. Dabei betreute er Goalies auf verschiedenen Alters- und Leistungsstufen – von Nachwuchsteams bis in den Profibereich. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der individuellen Entwicklung der Torhüter, der Videoanalyse sowie in der technischen Ausbildung auf und neben dem Eis.

In seiner Funktion bei den SCL Young Tigers wird Fredrik Pettersson Wentzel hauptsächlich für die Betreuung und Entwicklung der Goalies auf den Altersstufen U14, U16 und U18 verantwortlich sein. Dazu gehören die Planung und Durchführung spezifischer Goalie Trainings, die Analyse von Spielen und Trainings, die individuelle Förderung der Torhüter sowie die enge Zusammenarbeit mit den Head Coaches und dem Head of Goalies William Rahm. Zusätzlich wird er in den Bereichen Scouting, Camps und Hockey Country eingebunden sein.

William Rahm sagt: „Fredrik Pettersson Wentzel arbeitet mit einem klaren Plan und bringt junge Torhüter weiter. Seine fachliche Kompetenz und seine Erfahrung auf verschiedenen Leistungsstufen werden unsere Goalie-Ausbildung gezielt erweitern.“

Während seiner Aktivkarriere absolvierte Pettersson Wentzel unter anderem neun Saisons in der Svenska Hockeyligan (SHL), spielte zwei Jahre in der HockeyAllsvenskan sowie eine Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und gewann 2017 mit HV71 den schwedischen Meistertitel. Zudem sammelte er internationale Erfahrung mit Einsätzen für schwedische Nachwuchs- und Nationalteams.

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