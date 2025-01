Frederick Otto scheidet aus Vorstand aus – Ice Dragons unmittelbar vor Erreichen der SaisonverlÃ¤ngerung

Herford. (PM HEV) Wie bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung thematisiert, kann der Fall eintreten, dass der 1. Vorsitzende Frederick Otto in seinem Hauptberuf eine Veränderung vornimmt und damit einhergehend sein ehrenamtliches Vorstandsamt beim Herforder Eishockey Verein e.V. nicht weiterführen kann.

Dieser Fall ist nun eingetreten. Frederick Otto scheidet als 1. Vorsitzender aus dem Vorstand aus, wird dem HEV dennoch weiterhin in beratender Weise und selbstverständlich als Fan erhalten bleiben.

„Wir als verbleibender Vorstand danken Frederick Otto für sein großartiges Engagement und seinen Anteil an der positiven Weiterentwicklung unserer Ice Dragons. Gerade die anhaltenden Erfolge im wirtschaftlichen Bereich sind der Grundstein für die Meistertitel in der Regionalliga und den Aufstieg sowie die Etablierung in der Oberliga! Wir freuen uns, ihn weiterhin in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ anzutreffen sowie auf seine Unterstützung bei wichtigen Themen zur Weiterentwicklung unseres Vereins. Last but not least wünschen wir dir, lieber Frederick, alles erdenklich Gute für deine neue berufliche Herausforderung!“

Die von Frederick Otto übernommenen Aufgaben werden bis zur Neubesetzung auf der nächsten Jahreshauptversammlung im verbleibenden Vorstand aufgeteilt.

Zusammen mit Vereinsmanager Sven-Olaf Mayer hatte Frederick Otto in den letzten Jahren erfolgreich den Bereich Sponsoring ausgebaut.

Hier wird nun Sven- Olaf Mayer für Partner & Sponsoren als erster Ansprechpartner fungieren.

Neben Sven-Olaf Mayer steht der verbleibende Vorstand ebenfalls gern für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Herford gegen Erfurt und in Essen

Schafft der Herforder Eishockey Verein bereits am kommenden Wochenende den erstmaligen Einzug in die PlayOff-Phasen der Oberliga und schreibt Vereinsgeschichte? Bei entsprechender Konstellation haben die Ice Dragons die Möglichkeit, bereits nach den beiden nächsten Spieltagen sehr frühzeitig zumindest die Teilnahme an den PrePlayOffs fix zu machen. Doch die Ausgangslage sieht beim HEV derzeit noch viel positiver aus, nimmt man doch mit 8 Punkten Vorsprung auf die Hammer Eisbären den direkten PlayOff-Platz 6 ein und dieser soll bis zum Ende der Hauptrunde auch nicht mehr hergegeben werden.

„Spiel für Spiel werden wir weiterdenken“, so lautet die Devise von Chefcoach Henry Thom in der Crunchtime der 3. Liga. In der Freitagsbegegnung steht ab 20.30 Uhr zunächst das nächste Drachenduell gegen die Black Dragons Erfurt auf dem Programm. Der Tabellenzehnte kämpft aktuell um jeden Zähler, um die PrePlayOffs zu erreichen und so dürfte auf die Eishockeyfans in der Herforder Drachenhöhle ein heißer Tanz warten.

Spannung herrscht auch am Sonntag. Ab 18.30 Uhr sind die Ice Dragons zu Gast beim Tabellenvierten Moskitos Essen, der lediglich vier Punkte vor den Ostwestfalen liegt und somit aktuell das Heimrecht in den PlayOffs innehat.

Nach dem intensiven 6-Punkte-Wochenende stand für das Herforder Team eine kurze Regenerationsphase an, um wieder gestärkt in die kommenden Duelle zu gehen. Nun will man das eigene Punktekonto weiter aufbessern und die eigene gute Ausgangslage mindestens festigen.

Tickets für das Freitagsspiel gegen Erfurt gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse. Zudem werden die Begegnungen live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der extrem hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen.

