Frederic Rothen ist neuer Assistenz- und Developmentcoach beim EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet Frédéric Rothen als Assistant und Development Coach für das Ausbildungsprogramm «The Hockey Academy».

Der 49-Jährige ist beim EVZ kein unbekanntes Gesicht: Als aktiver Profispieler trug Frédéric Rothen von 2001 bis 2004 das Dress der Zuger und absolvierte mit dem EVZ, Kloten, Davos und Ajoie insgesamt 720 Partien in der NLA. Seit 2010 ist er als Eishockey- und Athletiktrainer tätig, zuletzt als Head Coach beim EHC Winterthur in der Swiss League.

Mit seiner grossen Erfahrung als Spieler und Trainer bringt Rothen wertvolle Kompetenzen für seine neue Rolle im Ausbildungsprogramm «The Hockey Academy» mit. Der gebürtige Jurassier wird die Spieler der U21- und U18-Elit Teams als Development Coach weiterentwickeln und den Head Coaches Reto Suri und Sven Lindemann auch als Assistant Coach zur Seite stehen.

Gesamtheitliche Ausbildungsarbeit

Frédéric Rothen bildet ab dem 1. Mai gemeinsam mit dem Head of Development Ted Suihkonen, den Cheftrainern Reto Suri und Sven Lindemann, Goalie Coach Marco Mathis und Athletik Coach Enea Moretti den Coaching Staff der Hockey Academy. Somit sind ab der kommenden Saison alle Trainer vollamtlich beim EVZ angestellt.

In den Eistrainings der Leistungssport-Teams sorgen jeweils drei bis vier Coaches für optimale Trainingsbedingungen und individuelle Ausbildungsarbeit mit den Spielern. Während der Head Coach den Fokus kurz- und mittelfristig auf die bevorstehenden Spiele setzt, sind die beiden Development Coaches Suihkonen und Rothen für die langfristige Entwicklung der Athleten und Coaches verantwortlich.

The Hockey Academy ist ein für die Schweiz einzigartiges Ausbildungskonzept, das den Sportlern die optimale Kombination von Sport, Ausbildung und Beruf ermöglicht und ist mit einer Berufslehre mit kaufmännischer Ausrichtung bzw. dem Sportgymnasium – angepasst an die Bedürfnisse der Sportler – zu vergleichen. Im Fokus steht dabei die beste sportliche Ausbildung mit hervorragenden Trainern und Betreuern, idealen Trainingsstrukturen, optimaler Betreuung rund um die Uhr, zu der auch eine solide berufliche Grundausbildung für später gehört. Seit 2020 arbeitet The Hockey Academy mit dem Ausbildungspartner OYM College zusammen, welches direkt im Kompetenzzentrum für Spitzenathletik und Forschung OYM in Cham lokalisiert ist.

