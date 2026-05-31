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Frédèric Potvin verstärkt die TecArt Black Dragons!

31. Mai 20261 Mins read79
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Frederic Potvin - © Emmanuel Chiarelli
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Erfurt. (PM Black Dragons) Die Black Dragons freuen sich mit Frédéric Potvin einen jungen und talentierten Stürmer in Erfurt begrüßen zu dürfen!

Mit seiner Verpflichtung besetzen die Erfurter eine der beiden offenen Importstellen und setzen gezielt auf Entwicklung, Dynamik und Offensivpower.

Der erst 21-jährige Kanadier bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Potenzial und Ehrgeiz mit. Frédéric Potvin gehört zu einer neuen Generation hungriger Spieler, die den nächsten Schritt in Europa gehen wollen – und genau diesen geht er nun in Erfurt.

In der vergangenen Saison konnte er mit starken Leistungen überzeugen und machte insbesondere durch seine Offensivqualitäten auf sich aufmerksam. Mit 80 Punkten (35 Tore, 45 Assists) in 48 Spielen stellte er seine Scorerfähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis.

Für Frédéric ist Erfurt die erste Station in Deutschland – und gleichzeitig sein Debüt in der Oberliga Nord. Die Erfurter sind überzeugt, dass er sich schnell einleben und eine wichtige Rolle im Team einnehmen wird.

Martin Deutschmann: „Wir freuen uns mit Frédéric einen jungen, hungrigen Spieler bei uns begrüßen zu können. In Erfurt haben wir ein Umfeld, welches ideal für ambitionierte Spieler ist, um Verantwortung zu übernehmen und damit den nächsten Schritt in der Karriere gehen zu können. Ich hoffe, dass Frédéric sein Potential abrufen kann und uns somit in der Offensive unterstützt.“

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