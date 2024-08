Freddy Tiffels: „Startdrittel war nicht unser bestes“ – EisbÃ¤ren besiegen KÃ¤rpÃ¤t Oulu mit 4:2

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind in der Vorbereitung auf die neue Saison 2024/25 weiter ungeschlagen. Im Rahmen des Vorbereitungsturniers im tschechischen Budweis...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind in der Vorbereitung auf die neue Saison 2024/25 weiter ungeschlagen.

Im Rahmen des Vorbereitungsturniers im tschechischen Budweis trafen die Berliner am Freitagabend auf den finnischen Top-Club Kärpät Oulu. Die Eisbären gewannen diese Partie mit 4:2.

Im Verlauf des ersten Abschnittes zeigten die Finnen ihre Qualität und waren den Berlinern zunächst überlegen. So war es Reid Gardiner (6.), der Kärpät mit 1:0 in Führung brachte. Im Laufe des Drittels erarbeiteten sich die Eisbären zwar immer mehr Chancen, konnten diese jedoch zunächst nicht nutzen. Arttu Alasiurua (13.) legte dann für Oulu nach. Kurz darauf konnten auch die Berliner ihren ersten Treffer verbuchen. Blaine Byron (15.) besorgte den Anschlusstreffer auf Vorlage von Eric Hördler. Im zweiten Drittel ging es hin und her. Keines der Teams konnte sich vor dem gegnerischen Tor festsetzen. Erst kurz vor Ende des Mittelabschnittes verwandelte Manuel Wiederer (39./4-4) eine Vorlage von Frederik Tiffels und glich das Spiel somit aus. Im Schlussdrittel war es dann Tiffels (53./SH1) selbst, der den Puck in Unterzahl nach einem Fehler des Gegners über die Torlinie brachte. Kurz vor Ende der Partie zog Kärpät den Torhüter und Gabriel Fontaine (60./SH1, EN) sorgte für den 4:2-Endstand.

Bereits am morgigen Samstag, den 31. August bestreiten die Eisbären das nächste Spiel im Rahmen dieses Vorbereitungsturniers. Um 17:00 Uhr treffen die Berliner auf den gastgebenden HC Motor Budejovice.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Im ersten Spielabschnitt war Oulu die bessere Mannschaft. Man hat gemerkt, das Kärpät bereits einige Spiele in der Vorbereitung absolviert hat. Mit dem Anschlusstreffer kamen wir aber zurück ins Spiel. Im Mittel- und Schlussdrittel sind wir mit immer höherer Intensität aufgetreten und haben die Partie übernommen. Unser Unterzahlspiel war gut, wir haben jedoch zu viele unnötige Strafen genommen. Jake Hildebrand hatte einige Schlüsselparaden zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben als Team gekämpft und einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen.“

Frederik Tiffels (Stürmer Eisbären Berlin): „Man hat gesehen, dass Oulu bereits einige Testspiele absolviert hat. Das Startdrittel war nicht unser bestes. Das hat Serge Aubin in der Pause angesprochen. Dann war unser Wettbewerbsniveau deutlich höher. Wir haben schneller nach vorne gespielt und einen guten Job gemacht. Es gibt noch einiges zu verbessern, aber wir können auf dieser Partie aufbauen. Wir freuen uns über den Sieg.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Kärpät Oulu 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Geibel, Mik; Kaiser, Nowak – Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Hördler, Byron, Ronning; Tiffels, Fontaine, Bergmann; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Kärpät Oulu: Karhunen (Paaso) – Ohtamaa, Paaso; Kivisto, Jandus; Juusola, Berglund; Olkkonen, Alasiurua – Turunen, Virta, Antti-Roiko; Gardiner, Kovarcik, Tardif; Nikupeteri, Melnick, Rueschoff; Korpimäki, Yliniemi, Anttila – Trainer: Ville Mäntymaa

Tore

0:1 – 05:15 Gardiner (Berglund, Virta) – EQ

0:2 – 12:59 – Alasiurua (Turunen) – EQ

1:2 – 14:50 – Byron (Hördler) – EQ

2:2 – 38:28 Wiederer – (Tiffels) – 4-4

3:2 – 52:26 – Tiffels – SH1

4:2 – 59:05 – Fontaine – SH1, EN

Strafen Eisbären Berlin: 16 (4, 4, 8) Minuten – Kärpät Oulu: 10 (4, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter Daniel Pražák, Marek Trnka (Michal Zíka, Milan Jindra)

Zuschauer 520