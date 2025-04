Frauen-WM: Erstes Gruppenspiel geht mit 5:2 an Schweden

Budweis. (PM DEB / PM MagentaSport) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der 2025 IIHF Eishockey Frauen-Weltmeisterschaft verloren.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod unterlag der schwedischen Mannschaft in der Budvar Arena vor 4.207 Zuschauern mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Torschützinnen für das DEB-Team waren Luisa Welcke und Emily Nix.

In einem intensiven Auftaktspiel des Turniers gingen die Schwedinnen durch Hanna Thuvik in der 11. Minute nach einem Abstimmungsfehler der deutschen Abwehr mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel baute Schweden durch Mira Hallin auf 2:0 aus, bevor Luisa Welcke mit einem Direktschuss für Deutschland auf 2:1 verkürzte und neuen Schwung ins deutsche Spiel brachte. Nach zwei schnellen schwedischen Toren zu Beginn des Schlussdrittels durch Kjellbin und Johansson konnte Emily Nix nur noch zum 4:2 im Powerplay treffen, während Hanna Olsson mit einem Empty-Net-Treffer zum 5:2-Endstand für Schweden den Schlusspunkt setzte.

· Torschützinnen DEB: Luisa Welcke, Emily Nix

· Schussverhältnis: Schweden 33, Deutschland 19

· Strafen: Schweden 4, Deutschland 4

· Starting Goalie: Sandra Abstreiter

· Kapitän/Assistenten: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

· Starting Six: Sandra Abstreiter, Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge, Emily Nix

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat nun zwei spielfreie Tage, bevor das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod am Samstag, 12. April um 15 Uhr gegen Norwegen spielt.

Highlights und Stimmen zum Spiel









Jeff MacLeod, DEB-Trainer, findet nach der Auftaktniederlage gegen Schweden klare Worte: „Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aus unserer Sicht – und auch aus Sicht der Spielerinnen – war das einfach nicht gut genug. Gerade gegen ein Team wie Schweden, das sehr stark gespielt und sich strikt an seine Struktur gehalten hat. Wir brauchen alle Spieler auf dem besten Niveau – das war nicht der Fall. Das muss sich im nächsten Spiel definitiv ändern.“

Was muss gegen Norwegen besser werden? „Es geht darum, was wir als Team umsetzen – unser Forecheck, die Scheiben tief in die gegnerische Zone bringen und diesen Forecheck für uns arbeiten lassen. Wir müssen die Zweikämpfe im neutralen Drittel härter führen und die schweren Situationen besser lösen. Das hat uns in vielen Momenten gefehlt – das können wir uns nicht erlauben. Auch die Pässe müssen ankommen – selbst, wenn sie in freie Räume oder über die Bande gespielt werden, müssen sie dahin kommen, wo sie hingehören.“

Laura Kluge, rechte Flügelspielerin des DEB-Teams, sieht eigene Fehler als entscheidenden Faktor für die Niederlage gegen Schweden: „Ich glaube, wir haben es uns teilweise selbst schwer gemacht – zu viele Turnover, gerade in der eigenen Zone, und den Schwedinnen dadurch Chancen gegeben, die wir eigentlich nicht zulassen dürfen. Wenn man dann relativ schnell hinten liegt, ist es schwer, wieder ins Spiel zu kommen. Am Ende haben wir zwar unseren Rhythmus gefunden, aber das war einfach zu spät. Sowas darf uns nicht nochmal passieren. Ich glaube, wir haben nicht mit genügend Selbstvertrauen gespielt, den Schwedinnen zu viel Respekt entgegengebracht und uns zu sehr von unserem Spiel abbringen lassen. Statt zu agieren, haben wir uns zu stark angepasst.“

Was man für das nächste Spiel gegen Norwegen mitnehmen kann: „Gerade am Ende haben wir wieder unseren Rhythmus gefunden und ein bisschen gezeigt, dass wir viel besser sind, als wir es im Spiel über weite Strecken gezeigt haben. Genau darauf wollen und müssen wir jetzt aufbauen.“

