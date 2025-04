Frauen-WM: DEB-Auswahl unterliegt nach starkem Spiel der USA im Viertelfinale

Budweis. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der 2025 IIHF Eishockey Frauen-Weltmeisterschaft das Viertelfinalspiel verloren.

Die DEB-Auswahl unterlag den favorisierten US-Amerikanerinnen mit 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) vor 2.985 Zuschauern in der Budvar Arena. Somit beendet die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod das Turnier auf dem achten Platz. Kapitänin Daria Gleißner feierte am Donnerstagnachmittag ihr 250. Länderspiel für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.

Im ersten Drittel wurden die US-Amerikanerinnen direkt ihrer Favoritenrolle gerecht und legten in der sechsten sowie elften Minute mit zwei Toren vor. Im Mitteldrittel konnte die DEB-Auswahl engagiert dagegenhalten und das Spiel lange ausgeglichen gestalten. Erst 68 Sekunden vor der zweiten Pause mussten die DEB-Frauen das 0:3 hinnehmen. Im Schlussdrittel ließ die deutsche Mannschaft keinen weiteren Treffer mehr zu, kam zu eigenen Torchancen, doch ein eigener Treffer sollte der Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod verwehrt bleiben.

Die drei besten Spielerinnen des DEB-Teams bei dieser Weltmeisterschaft wurden Sandra Abstreiter, Lilli Welcke und Katarina Jobst-Smith.

· Torschützen DEB: –

· Beste Spielerin DEB: Emily Nix

· Schussverhältnis: USA 51, Deutschland 12

· Strafen: USA 2, Deutschland 8

· Starting Goalie: Sandra Abstreiter

· Kapitän/Assistenten: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

· Starting Six: Sandra Abstreiter, Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge, Emily Nix

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir sind glücklich mit dem Turnier. Es ist wichtig für uns, gute Spiele zu zeigen und unsere Spielerinnen viel mitzugeben. Sie haben in der langen Saison sehr gute Schritte gemacht und Ziele erreicht. Deshalb bin ich bin sehr stolz auf das Team. Der Deutschland Cup Erfolg und die Olympia Qualifikation waren sicherlich die Highlights der Saison, aber auch das Ergebnis dieser Weltmeisterschaft freut uns. Am Ende ist es natürlich immer schwer, wie heute, zu verlieren. Der Druck war von Beginn an da – so wie wir es von der Top-Nation USA erwartet haben, aber wir sind damit gut umgegangen und haben ein tolles Spiel gezeigt. Darauf bauen wir auf und freuen uns schon, in der kommenden Saison die nächste Schritte mit der Mannschaft zu gehen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Nach einem schwierigen Start gegen Schweden hat sich unser Team mit mannschaftlicher Geschlossenheit in das Turnier hineingearbeitet und letztlich unser wichtigstes Ziel mit der erneuten Viertelfinalteilnahme erreicht. Am Ende hat es gegen einen der großen Titel-Favoriten nicht gereicht, dennoch haben wir ein ordentliches Spiel gemacht und den USA einen guten Kampf geliefert. Daher bedanken wir uns bei allen Nationalspielerinnen und beim Team-Staff von Bundestrainer Jeff MacLeod für ihren vorbildlichen Einsatz in den vergangenen Wochen und gratulieren gleichzeitig auch herzlich unser Kapitänin Daria Gleißner für 250 Länderspiele im DEB-Trikot. Das diesjährige WM-Turnier hat gezeigt, dass sich das internationale Frauen-Eishockey stetig weiterentwickelt und viele Nationen ihre Bemühungen verstärken, zu den Top-Teams aufzuschließen. Insofern ist das für uns Ansporn und Antrieb, das WM-Turnier in den nächsten Tagen zu analysieren und weiter intensiv an uns und der Entwicklung des Frauen-Eishockeys in Deutschland zu arbeiten.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Die Entwicklung im deutschen Frauen-Eishockey geht stetig voran, das konnten wir mit unserer heutigen Mannschaftsleistung wieder beweisen. Die Arbeit der letzten Jahre hat sich gelohnt! Jede Spielerin hat heute hart gekämpft und alles gegeben. Natürlich hatte die WM ihre Höhen und Tiefen, wir sind nicht ideal ins Turnier gestartet. Aber durch unseren Mannschaftszusammenhalt und den gemeinsamen Einsatz sind wir zum dritten Mal in Folge ins Viertelfinale einzogen. Darauf können wir stolz sein!“

Goalie Sandra Abstreiter: „Ein 0:3 gegen die USA war vor vielen Jahren noch gar nicht vorstellbar. Über einige Phasen haben wir heute sogar Spielzüge im Angriffsdrittel gehabt. Wir haben es den Amerikanerinnen heute schwer gemacht. Es gab einige Situationen, in denen sie ein Icing nehmen mussten. Natürlich gab es heute wieder vielen Schüsse auf mein Tor, aber ich weiß, dass die Mannschaft auf mich setzt und ich hoffe, ich konnte das auch zurückgeben. Wir freuen uns über das Turnierergebnis, auch wenn wir wieder nah dran waren, noch weiter zu kommen.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl:

Weltmeisterschaft:

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland 5:2 (0:1, 1:1, 1:3)

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

17.04.2025 | 13:30 | USA – Deutschland 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

