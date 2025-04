Frauen-WM: DEB-Auswahl belegt dritten Vorrundenplatz und trifft im Viertelfinale auf die USA

Budweis. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das Vorrundenspiel gegen Japan bei der 2025 IIHF Eishockey Frauen-Weltmeisterschaft mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) verloren.

Die Viertelfinalteilnahme hatte sich die DEB-Auswahl bereits am Vortag mit einem Sieg gegen Ungarn gesichert. Das DEB-Team trifft nun im WM-Viertelfinale auf die USA.

In einem disziplinierten Spiel ohne viele Fehler endete das erste Drittel torlos, obwohl beide Seiten einige gute Chancen hatten. Im zweiten Drittel nutzte Rui Ukita eine Gelegenheit zur 1:0-Führung für Japan, während Deutschland weniger Zugriff aufs Spiel bekam. Im Schlussabschnitt drängte das DEB-Team auf den Ausgleich, konnte aber keine seiner Chancen nutzen. So blieb es beim knappen 1:0-Sieg für Japan.

· Torschützen DEB: –

· Beste Spielerin DEB: Sandra Abstreiter

· Schussverhältnis: Deutschland 34, Japan 25

· Strafen: Deutschland 4, Japan 0

· Starting Goalie: Sandra Abstreiter

· Kapitän/Assistenten: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

· Starting Six: Sandra Abstreiter, Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge, Emily Nix

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag, den 17. April 2025 im WM-Viertelfinale auf die USA. Die Uhrzeit für das Spiel wird am späten Abend im Directorate Meeting der IIHF festgelegt.

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Im ersten Drittel haben wir in der Defensive und Offensive eine solide Leistung gezeigt. Natürlich gab es trotzdem Dinge, an denen bei beiden Teams gearbeitet werden mussten. Im Mittelabschnitt haben wir dann leider ein wenig den Fokus verloren. Ich bin froh, dass wir in den letzten 20 Minuten die Herausforderung angenommen haben und das Spiel auch ausgleichen hätten können. Mit der Leistung über die gesamte Spielzeit hätten wir das Spiel gewinnen können.“

DEB-Torhüterin Sandra Abstreiter: „Wir haben heute die einfachen Dinge nicht richtig gemacht. Die Japanerinnen haben sich für ihre harte Arbeit belohnt und das eine Tor geschossen. Für mich war es gut, heute viele Schüsse zu bekommen. Besonders mit dem Blick auf das Viertelfinale gegen die USA.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl:

Weltmeisterschaft:

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland 5:2 (0:1, 1:1, 1:3)

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

17.04.2025 | 20:30 | Kanada – Deutschland

Alle Statistiken zur Frauen-WM finden Sie hier: https://stats.iihf.com/cis?712

