Frauen-WM: 5:2-Erfolg im zweiten Gruppenspiel

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr zweites Spiel bei der 2025 IIHF Eishockey Frauen-Weltmeisterschaft gewonnen.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod setzte sich gegen die norwegische Mannschaft mit 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) durch. Insgesamt 5.435 Zuschauer sahen das Spiel in der Budvar Arena. Torschützinnen für das DEB-Team waren Celina Haider, Franziska Feldmeier, Jule Schiefer, Katarina Jobst-Smith und Lilli Welcke.

Die deutsche Mannschaft begann druckvoll und ging durch Celina Haider in der 8. Minute in Führung. Franziska Feldmeier legte in der 18. Minute zum verdienten 2:0 nach, Norwegen verkürzte durch Mathea Fischer aber noch vor der ersten Sirene. Auch im zweiten Drittel blieb es eng, obwohl die DEB-Frauen insgesamt überlegen waren. Das 3:1 durch Jule Schiefer (23.) beantwortete Andrea Dalen mit dem erneuten Anschluss (32.). Doch in Überzahl stellte Katarina Jobst-Smith in der 40. Minute den alten Abstand wieder her. Der dritte Abschnitt war ebenfalls umkämpft, Lilly Welcke setzte per Empty-Netter dann allerdings den Schlusspunkt (60.). Die DEB-Frauen feierten damit ihren ersten Sieg im laufenden Turnier.

· Torschützen DEB: Celina Haider, Franziska Feldmeier, Jule Schiefer, Katarina Jobst-Smith Lilli Welcke

· Beste Spielerin DEB: Ronja Hark

· Schussverhältnis: Norwegen 22, Deutschland 39

· Strafen: Norwegen 10, Deutschland 6

· Starting Goalie: Sandra Abstreiter

· Kapitän/Assistenten: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

· Starting Six: Sandra Abstreiter, Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek, Laura Kluge, Emily Nix

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am morgigen Tag spielfrei, bevor am 14. (11 Uhr) und 15. April (15 Uhr) die abschließenden Vorrundenspiele gegen Ungarn und Japan anstehen. Die bestplatzierten drei Mannschaften der Gruppe B qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns über unseren ersten Sieg im Turnier und über die gezeigte Leistung. Es gibt ein paar Details, an denen wir arbeiten müssen. Dafür haben wir morgen an unserem spielfreien Tag Zeit. Wir nehmen das gute Gefühl des Siegs mit und werden uns jetzt intensiv auf unser drittes Spiel im Turnier vorbereiten.“

Angreiferin Anne Bartsch: „Die Erleichterung ist riesig. Wir haben uns den heutigen Sieg hart erkämpft und auch verdient gewonnen. Es gibt noch ein paar kleine Sachen, an denen wir arbeiten müssen, das schauen wir uns im Video an. Zwischendurch haben wir heute die Kleinigkeiten, also Zweikämpfe gewinnen und Schlittschuhlaufen, ein bisschen schleifen lassen. Im Verlauf des Spiels waren wir dann wieder disziplinierter und haben die wichtigen Tore geschossen.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl:

Weltmeisterschaft:

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland 5:2 (0:1, 1:1, 1:3)

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan

Alle Statistiken zur Frauen-WM finden Sie hier: https://stats.iihf.com/cis?712

