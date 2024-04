Frauen-Weltmeisterschaft: DEB-Team spielt um WM-Gruppe A

München / Bonn. (PM DEB/MagentaSport) Durch die Siege von Kanada gegen Schweden und den USA gegen Japan in ihren jeweiligen WM-Viertelfinals, steht nun fest,...

München / Bonn. (PM DEB/MagentaSport) Durch die Siege von Kanada gegen Schweden und den USA gegen Japan in ihren jeweiligen WM-Viertelfinals, steht nun fest, dass die DEB-Frauen in Utica um den fünften Platz bei der diesjährigen Weltmeisterschaft spielen werden.

Die Gegnerinnen am Samstag, den 13. April 2024 um 17 Uhr deutscher Zeit, sind die Schweizerinnen. Die Siegerinnen der Partie sind bei der kommenden Weltmeisterschaft im April 2025 in Tschechien, automatisch in der Gruppe A gesetzt. Dies ist gleichbedeutend mit der definitiven Teilnahme am WM-Viertelfinale und dem garantierten Nicht-Abstieg.

WM-Vorbereitung Männer-Nationalmannschaft in Karlsbad (CZE)

Auch die DEB-Männer sind am Samstag, den 13. April 2024, wieder im Einsatz. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis wird das zweite Testspiel gegen Tschechien absolvieren. Spielbeginn in der KV Arena Karlsbad ist um 17:10 Uhr.

Viertelfinale unglücklich verloren, aber die deutschen Frauen sind dennoch auf dem Sprung in die Top5

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in den USA begeistert. Nach dem unglücklichen 0:1 im Viertelfinale gegen Tschechien geht es am Samstag, ab 17 Uhr live und kostenlos, gegen die Schweiz um den 5. Platz. Dieser Rang ist in dem nicht ganz einfachen Modus der Frauen WM wichtig, um sich für die stärkere A-Gruppe u.a. mit Kanada und USA bei der nächsten WM zu qualifizieren. Die Qualifikation berechtigt unabhängig vom Ausgang der Gruppenspiele direkt zur Teilnahme am Viertelfinale und sichert automatisch den Klassenerhalt für 2025. Die deutschen Frauen und Trainer Jeff MacLeoad, hatten schon kurz nach dem 0:1 angekündigt, ihren Platz unter den Top 5 der Welt holen zu wollen. „Wir tun alles, um in die obere Gruppe zu kommen“, erklärte etwa Nationalspielerin Laura Kluge. Die DEB-Auswahl der Männer spielt am Samstag parallel – ebenfalls ab 17 Uhr live und kostenlos – erneut in Tschechien. Den 1. von 8 WM-Tests, alle live und kostenlos bei MagentaSport, verloren die Deutschen mit 0:3.

Nachfolgend ein Ausblick auf ein packendes Länderspiel-Wochenende, dazu Stimmen und Höhepunkte vom WM-Viertelfinale der deutschen Frauen gegen Tschechien. MagentaSport zeigt am Samstag ab 17 Uhr das Duell Deutschland gegen die Schweiz bei der Frauen WM ab 17 Uhr live und kostenlos, parallel dazu den Test der Männer gegen Tschechien – ebenfalls live und kostenlos. Das Finale der Frauen WM wird am späten Sonntagabend gezeigt – live ab 23 Uhr. Die Finalserie der Penny DEL zwischen Bremerhaven und Berlin startet am 19. April um 19 Uhr mit Spiel 1 – alle Spiele der Best-of-7-Serie live bei MagentaSport.

Frauen-WM in USA – deutsche Bilanz: „Das ist einfach großartig“

Ziel Viertelfinale erreicht, dort unglücklich verloren. Die erste Niederlage bei dieser WM. Jetzt wird´s vielleicht der 5. Platz, der für Deutschland sehr wertvoll werden könnte. Denn bislang war die DEB-Auswahl in der schwächeren B-Gruppe etabliert. Durch den starken Gruppensieg ohne Niederlage hatte sich Deutschland für das Viertelfinale qualifiziert, scheiterte dort sehr unglücklich. Ein Pfostentreffer verhindert den Ausgleich. Die letzten 3 Minuten sind die deutschen Frauen in Überzahl, aber die Scheibe will einfach nicht an der überragenden Klara Peslarova (17 Paraden) vorbei. Bundestrainer Jeff MacLeoad, Bundestrainer war mit der Leistung und Spielweise seines Teams zufrieden: „Wir sind begeistert, wie sich die Dinge für uns entwickelt haben. Das ist einfach großartig.“

Im Duell um den 5. Platz geht´s um die Qualifikation für die Gruppe A, in der die Schweizerinnen punktlos den letzten Platz belegten und auch gegen Finnland im Viertelfinale verloren. Gewinnen die die deutschen Frauen gehören somit zu den internationalenTop5 der Teams. Und das wäre ein Riesenerfolg.

WM-Vorbereitungsvergleich der DEB-Herren: Tschechien – Deutschland 3:0

Der Motor des Vize-Weltmeisters Deutschland stotterte noch ein wenig. David Tomasek glänzt dagegen bei den Tschechen als Dreifachtorschütze. „Wir haben manchmal zu sehr versucht, die spielerische Lösung zu suchen, anstatt die Scheibe tief zu spielen. Als wir das gemacht haben, hatten wir gute Situationen. Und vielleicht im Powerplay ein bisschen mehr schießen. So war es kein gutes Ergebnis, aber für uns gute Erkenntnisse. „, analysierte Bundestrainer Harold Kreis. Am Samstag bekommen die DEB-Stars die Möglichkeit auf eine Revanche. Insgesamt hat Trainer Kreis 8 Länderspiele vor der WM angesetzt – alle live und kostenlos. Die WM läuft ebenfalls live bei MagentaSport.

Die Frauen WM in USA live und kostenlos bei MagentaSport:

Samstag, 13.04.24

Ab 17 Uhr: Spiel um Platz 5: Deutschland – Schweiz

Zweiter WM-Test – Männer

Ab 17 Uhr live und kostenlos: Tschechien – Deutschland

Sonntag, 14.04.24

Ab 23 Uhr: Frauen WM FINALE

DEL-FINALE komplett live im Best of 7-Modus

Mittwoch, 17.04.2024 – Finale Spiel 1

Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin – Fischtown Penguins Bremerhaven

Freitag, 19.04.24 – Finale 2

Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven

Sonntag, 21.04.2024 – Finale 3

Ab 15 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Eisbären Berlin

Dienstag, 23.04.2024 – Finale 4

Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin – Pinguins Bremerhaven