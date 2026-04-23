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Home Deutschland DEB DEB-Team Frauen und Männer gemeinsam im Einsatz: DEB-Doppelspieltage in Kaufbeuren und Augsburg
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Frauen und Männer gemeinsam im Einsatz: DEB-Doppelspieltage in Kaufbeuren und Augsburg

23. April 20262 Mins read32
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Leon Hüttl während des Trainings - © Moritz Eden / City-Press
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München. (PM DEB) Beim Deutschland Cup hat der Deutsche Eishockey Bund e.V. (DEB) in den vergangenen drei Jahren bewusst auf gemeinsame Auftritte beider Nationalmannschaften gesetzt.

Für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand hatten sich Frauen und Männer qualifiziert und sind zusammen für Team Deutschland aufgelaufen. In dieser April-Woche feiern beide Teams erneut gemeinsame Länderspieltage: In Kaufbeuren und Augsburg empfangen die DEB-Frauen das Schweizer Team, die Männer die Mannschaft aus der Slowakei.

Seit Montag bereiten sich die beiden Nationalmannschaften gemeinsam im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg vor. Mit Trainingseinheiten auf dem Eis, Videostudium und Teammeetings haben beide Mannschaften die Tage genutzt, um sich optimal vorzubereiten.

Die DEB-Frauen empfangen die Schweiz zum letzten Kräftemessen der Saison. Zuletzt trafen beide Teams in der WM-Vorbereitung 2025 in Füssen aufeinander (3:2 nach Verlängerung für die DEB-Auswahl). Sowohl Deutschland als auch die Schweiz gehen mit einer Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten in die beiden Partien.

Die Männer-Nationalmannschaft trifft auf die Slowakei. Ein Gegner, gegen den es in den vergangenen Jahren stets enge und intensive Partien gab. Zuletzt trafen beide Teams bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale aufeinander – mit dem besseren Ende für die Slowaken Für beide Mannschaften steht der Länderspielvergleich im Zeichen der WM-Vorbereitung: Der bestmögliche Kader soll gefunden, das eigene System weiterentwickelt werden. Daran arbeiten beide Teams, um optimal vorbereitet in die IIHF Weltmeisterschaft 2026 zu starten.

Die Länderspieltage im Überblick

Kaufbeuren, 23. April 2026

16:30 Uhr | Deutschland – Schweiz (Frauen)
20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Männer)

Augsburg, 25. April 2026

13:30 Uhr | Deutschland – Schweiz (Frauen)
17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Männer)

Tickets sind online im DEB-Ticketshop für beide Spieltage erhältlich. Das Tagesticket gilt jeweils für beide Spiele des Tages.

Stimmen der Frauen- und Männer-Nationalmannschaft

Jeff MacLeod, Bundestrainer Frauen-Nationalmannschaft: „Die Spielerinnen sind seit dem ersten Tag in Augsburg sehr präsent und fokussiert. Sie arbeiten hart im Training und übernehmen damit Verantwortung für eine gute Vorbereitung auf die beiden Spiele gegen die Schweiz. Für uns ist das Wichtigste, mit Leidenschaft und Willen aufzutreten. Als Mannschaft mit vielen jungen Spielerinnen werden wir im Hinblick auf System und Spielweise sicher einiges dazulernen. Umso entscheidender ist das Einsatzlevel jeder einzelnen Spielerin und jeder Reihe.“

Verteidigerin Ronja Hark: „Wir freuen uns, uns zum Saisonabschluss nochmal beweisen zu können. Es treffen zwei junge Mannschaften aufeinander, das macht diese Spiele für beide Seiten zur Chance, sich weiterzuentwickeln und die junge Generation weiter an das internationale Niveau heranzuführen. Die Schweiz ist eine technisch starke und schnelle Mannschaft. Umso wichtiger wird es sein, dass wir über 60 Minuten diszipliniert und konzentriert auftreten.“

Harold Kreis, Bundestrainer Männer-Nationalmannschaft: „Das Training in dieser Woche war anspruchsvoll und intensiv. Wir haben uns auf die Laufarbeit, das Verhalten in der Defensivzone sowie die Special Teams konzentriert. Alles Bereiche, die auch gegen die Slowakei entscheidend sein werden. Sie sind eine Mannschaft mit aggressiver Spielweise, betreiben ein starkes Forechecking und nehmen dem Gegner damit gezielt Zeit und Raum. Darauf stellen wir uns ein. Wir müssen unser Spiel sauber und präzise ausführen, um selbst Druck aufbauen zu können.“

Stürmer Nico Krämmer: „Wir hatten als Team bislang drei sehr gute, intensive Tage zusammen. Das hat Spaß gemacht, alle ziehen wirklich gut mit. Die Slowakei kennen wir natürlich gut. Sie sind unabhängig von der Besetzung immer eine schnelle, robuste Mannschaft. Wir haben in dieser ersten gemeinsamen Woche einiges mitgenommen und wollen das nun in den beiden Spielen umsetzen. Es werden mit Sicherheit zwei spannende Partien und eine gute Aufgabe für uns in dieser Phase der Vorbereitung.“

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