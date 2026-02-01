Frauen-Team hat erstes Mannschaftstraining in Mailand absolviert

Mailand. (PM DEB) Das Frauen-Team des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) ist am gestrigen Samstag in Mailand eingetroffen.

Zunächst hat die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod die Quartiere im Olympischen Dorf bezogen und im Anschluss die Kabine in der Milano Rho Ice Hockey Arena eingerichtet.

Am heutigen Sonntagvormittag fand das erste, gut 90-minütige Training auf dem olympischen Eis in Mailand statt. Weitere Trainingseinheiten folgen in den kommenden Tagen in Vorbereitung auf den Turnierstart am Donnerstag, den 5. Februar 2026. Zum Auftakt geht es gegen die Auswahl aus Schweden. Spielbeginn ist um 12:10 Uhr. Das Spiel wird live auf Eurosport und ZDF übertragen.

Stimmen zur Ankunft und zum ersten Mannschaftstraining

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir sind gut in Mailand angekommen, haben uns eingerichtet und die Gegebenheiten vor Ort kennengelernt. Es gab viel Aufregendes zu sehen und zu entdecken, vor allem für die Spielerinnen, die erstmals bei Olympia dabei sind. Nun gilt es, vor Ort die richtigen Prozesse zu entwickeln und sich an die neue Arena mit der Größe der Eisfläche zu gewöhnen. Wir freuen uns auf die kommende Zeit und den Start in das Turnier. Bis dahin werden wir unsere Trainingsmaßnahmen nutzen, um uns bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Es ist aufregend, nun in Mailand angekommen zu sein. Gestern gab es nach unserer Ankunft viel zu sehen. Wir haben unsere Zimmer im Olympischen Dorf bezogen und konnten die ersten spannenden Eindrücke sammeln. Heute hatten wir unsere erste Trainingseinheit, mit der wir sehr zufrieden sind. Unser Fokus liegt auf dem ersten Spiel am Donnerstag, die Vorfreude darauf ist unglaublich groß. Wir werden uns in Mailand weiter orientieren und die besondere Olympia-Stimmung aufsaugen.“

Angreiferin Laura Kluge: „Wir freuen uns, hier vor Ort zu sein. Es ist für uns alle etwas Besonderes, vor allem weil es unsere ersten Olympischen Spiele sind. Gestern haben uns vor Ort schon sehr viele Eindrücke erwartet – im ersten Moment war es fast ein bisschen überfordernd. Aber dann blieb auch Zeit, sich zu ordnen und die Eindrücke erstmal auf sich wirken zu lassen. Heute im Training hatten wir bereits ein gutes Tempo, die Eisqualität war sehr gut – es hat Spaß gemacht, hier gemeinsam mit den Mädels auf dem Eis zu stehen. Das macht Lust auf die nächsten Tage hier in Mailand.“

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

Gruppe B

05.02.2026 | 12:10 Uhr | Schweden – Deutschland

07.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Japan

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland

