Frauen-Nationalmannschaft: Zwei Länderspiele gegen Österreich im Dezember

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im kommenden Dezember zwei Länderspiele gegen Österreich.

Für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod sind die Partien ein weiterer wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Treffpunkt für das Frauen-Team ist am Mittwoch, den 10. Dezember, in Füssen, wo sich die Mannschaft auf die beiden Länderspiele vorbereitet. Am Samstag, den 13. Dezember 2025, findet der erste von zwei Vergleichen in der ALPHA COOLING Arena in Memmingen statt. Spielbeginn ist um 17:15 Uhr. Zum zweiten Aufeinandertreffen binnen 24 Stunden kommt es am Sonntag, den 14. Dezember 2025, in Dornbirn (AUT). Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

Karten für das Länderspiel in Memmingen sind ab sofort online im DEB-Ticketshop erhältlich

Christian Künast, Vorstand DEB Sport zu den beiden Länderspielen: „Diese beiden Begegnungen gegen Österreich sind für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026. Sie bieten unserem Team die Gelegenheit, weiter an der Teamstruktur zu arbeiten und gleichzeitig die Abläufe auf dem Eis zu verfeinern. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir mit dem Heimspiel in Memmingen erneut vor unseren eigenen Fans spielen dürfen. Die Unterstützung von den Rängen gibt unserem Team stets einen zusätzlichen Schub und ist ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung.“

13.12.2025 | 17:15 Uhr | Deutschland – Österreich

14.12.2025 | 15:00 Uhr | Österreich – Deutschland

