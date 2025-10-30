Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Damen Frauen-Nationalmannschaft: Zwei Länderspiele gegen Österreich im Dezember
DamenDEB-Team

Frauen-Nationalmannschaft: Zwei Länderspiele gegen Österreich im Dezember

30. Oktober 20251 Mins read33
Share
(L-R) Anne Bartsch, Tabea Botthof und Celina Haider von DEB Frauen - © Moritz Eden / City-Press
Share

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im kommenden Dezember zwei Länderspiele gegen Österreich.

Für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod sind die Partien ein weiterer wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Treffpunkt für das Frauen-Team ist am Mittwoch, den 10. Dezember, in Füssen, wo sich die Mannschaft auf die beiden Länderspiele vorbereitet. Am Samstag, den 13. Dezember 2025, findet der erste von zwei Vergleichen in der ALPHA COOLING Arena in Memmingen statt. Spielbeginn ist um 17:15 Uhr. Zum zweiten Aufeinandertreffen binnen 24 Stunden kommt es am Sonntag, den 14. Dezember 2025, in Dornbirn (AUT). Spielbeginn ist um 15:00 Uhr.

Karten für das Länderspiel in Memmingen sind ab sofort online im DEB-Ticketshop erhältlich:
https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/de/frauen/channel/shop/index

Christian Künast, Vorstand DEB Sport zu den beiden Länderspielen: „Diese beiden Begegnungen gegen Österreich sind für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026. Sie bieten unserem Team die Gelegenheit, weiter an der Teamstruktur zu arbeiten und gleichzeitig die Abläufe auf dem Eis zu verfeinern. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir mit dem Heimspiel in Memmingen erneut vor unseren eigenen Fans spielen dürfen. Die Unterstützung von den Rängen gibt unserem Team stets einen zusätzlichen Schub und ist ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung.“

Frauen-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Österreich

13.12.2025 | 17:15 Uhr | Deutschland – Österreich
14.12.2025 | 15:00 Uhr | Österreich – Deutschland

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

815
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Positive Richtung fortsetzen: Eispiraten treffen auf Freiburg und Krefeld

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +DEB-TeamDeutschland Cup

Deutschland Cup 2025: Mit diesen 25 Spielern will Bundestrainer Harold Kreis das Turnier bestreiten

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt bei der 36. Austragung des Deutschland Cup vom...

By29. Oktober 2025
! +DamenDEB-TeamDeutschland Cup

Deutschland Cup 2025: Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot bekannt

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim Deutschland Cup (5. bis...

By26. Oktober 2025
! +DEB-Team

DEB: U20-Männer bestreiten drei Länderspiele gegen Finnland

München. (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft kommt am Dienstag, den 4. November 2025,...

By23. Oktober 2025
! +DEB-Team

WM-Vorbereitung 2026: Deutschland trifft auf Weltmeister USA

München. (PM DEB) Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und...

By22. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten