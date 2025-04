Frauen-Nationalmannschaft: Sieg im WM-Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das WM-Vorbereitungsspiel in Füssen gegen die Schweiz mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung gewonnen.

Für die DEB-Auswahl war es das erste von zwei Vorbereitungsspielen vor der Weltmeisterschaft in Budweis (Tschechien). Die Tore für die deutsche Mannschaft erzielten Franziska Feldmeier, Carina Strobel und Ronja Hark.

Die DEB-Auswahl erwischte in Füssen einen guten Start ins Spiel und nutzte eine Druckphase zum Führungstreffer gegen die Schweizerinnen. Im Verlauf der Partie wurden der Gast gefährlicher und erzielte durch Senja Leemann den Ausgleich. Carina Strobel erzielte die erneute Führung, die fünf Minuten vor dem Ende durch Alina Marti ausgeglichen wurde. Kaleigh Quennec auf Schweizer Seite und Emily Nix für die DEB-Auswahl hatten 3 Minuten bzw. 35 Sekunden vor dem Ende freistehend die Chance auf das 3:2, was in beiden Fällen aber nicht fiel. In der Verlängerung traf Ronja Hark zum vielumjubelten Siegtreffer der DEB-Auswahl – sie bestritt zugleich ihr 50. Länderspiel.

Stimme zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Das Spiel war ein toller weiterer Schritt auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir haben heute mit vier Reihen gespielt, auch die jüngeren Spielerinnen haben viel Eiszeit bekommen. Wir nehmen aus dem Spiel neue Erkenntnisse mit und sind sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung, auf die wir auf unserem weiteren Weg aufbauen können. Wir haben heute einen weiteren guten Schritt vorwärts gemacht!“

Der Spielplan der DEB-Auswahl:

Vorbereitung:

03.04.2025 | 15:00 | Deutschland– Schweiz 3:2 n.V. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

06.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan

Weltmeisterschaft:

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan

