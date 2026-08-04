Frauen-Nationalmannschaft bestreitet erste Länderspiele der Saison in Füssen

München. (PM DEB) Nach dem Sommerlehrgang im vergangenen Juli bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) vom 20. bis 22. August 2026 ihre ersten Länderspiele der Saison.
Am Bundesstützpunkt in Füssen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod im Rahmen des Women’s European Cup of Nations auf die Teams aus Frankreich, Ungarn und Norwegen.
Das Turnier ist der erste Härtetest der Saison und dient als wichtiger Baustein für die Vorbereitung auf die IIHF Women’s World Championship, die vom 6. bis 16. November 2026 in Herning und Esbjerg (Dänemark) ausgetragen wird.
Freier Eintritt und Live-Übertragung auf MagentaSport
Der Eintritt zu allen Turnierspielen in Füssen ist kostenlos. Die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft werden zudem live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.
Spielplan Women’s European Cup of Nations in Füssen
Donnerstag, 20. August 2026
16:00 Uhr Norwegen – Ungarn
19:30 Uhr Deutschland – Frankreich
Freitag, 21. August 2026
14:30 Uhr Ungarn – Frankreich
18:00 Uhr Deutschland – Norwegen
Samstag, 22. August 2026
11:00 Uhr Frankreich – Norwegen
14:30 Uhr Deutschland – Ungarn
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