Frauen-Nationalmannschaft bestreitet erste Länderspiele der Saison in Füssen

München. (PM DEB) Nach dem Sommerlehrgang im vergangenen Juli bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) vom 20. bis 22. August 2026 ihre ersten Länderspiele der Saison.

Am Bundesstützpunkt in Füssen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod im Rahmen des Women’s European Cup of Nations auf die Teams aus Frankreich, Ungarn und Norwegen.

Das Turnier ist der erste Härtetest der Saison und dient als wichtiger Baustein für die Vorbereitung auf die IIHF Women’s World Championship, die vom 6. bis 16. November 2026 in Herning und Esbjerg (Dänemark) ausgetragen wird.

Freier Eintritt und Live-Übertragung auf MagentaSport

Der Eintritt zu allen Turnierspielen in Füssen ist kostenlos. Die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft werden zudem live und kostenlos auf MagentaSport übertragen.

Spielplan Women’s European Cup of Nations in Füssen

Donnerstag, 20. August 2026

16:00 Uhr Norwegen – Ungarn

19:30 Uhr Deutschland – Frankreich

Freitag, 21. August 2026

14:30 Uhr Ungarn – Frankreich

18:00 Uhr Deutschland – Norwegen

Samstag, 22. August 2026

11:00 Uhr Frankreich – Norwegen

14:30 Uhr Deutschland – Ungarn

239 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht