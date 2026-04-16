Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot fÃ¼r LÃ¤nderspiele gegen die Schweiz bekannt

MÃ¼nchen. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft fÃ¼r die beiden LÃ¤nderspiele gegen die Schweiz am 23. und 25. April 2026 bekanntgegeben.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat drei TorhÃ¼terinnen, sieben Verteidigerinnen und 13 StÃ¼rmerinnen nominiert.

Die Mannschaft trifft sich am Montag gemeinsam mit der MÃ¤nner-Nationalmannschaft in Augsburg, wo die Trainingseinheiten beider Teams stattfinden. An beiden Spieltagen treten Frauen- und MÃ¤nner-Nationalmannschaft gemeinsam auf: Die Frauen erÃ¶ffnen jeweils gegen die Schweiz â€“ am Donnerstag, den 23. April, um 16:30 Uhr in Kaufbeuren und am Samstag, den 25. April, um 13:30 Uhr in Augsburg. Danach gehen die MÃ¤nner am Abend im Rahmen ihrer WM-Vorbereitung gegen die Slowakei aufs Eis (in Kaufbeuren um 20:00 Uhr, in Augsburg um 17:00 Uhr). Das Tagesticket gilt fÃ¼r beide LÃ¤nderspiele.

MacLeod setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und Perspektive: ZwÃ¶lf Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot standen zuletzt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand im Kader. Gleichzeitig rÃ¼cken mehrere Spielerinnen aus der U18-Nationalmannschaft in den Frauen-Kader auf. Darunter sind mit Tara Bach, Theresa Zielinski und Anabel Seyrer drei Spielerinnen, die ihre erste MaÃŸnahme bei der Frauen-Nationalmannschaft absolvieren werden.

FÃ¼r die DEB-Frauen sind es die abschlieÃŸenden LÃ¤nderspiele der Saison. Im kommenden Juli folgt dann das erste Trainingscamp zur Vorbereitung auf die IIHF Frauen-Weltmeisterschaft 2026, die vom 6. bis 16. November 2026 in DÃ¤nemark stattfindet.

Bundestrainer Jeff MacLeod zur Kader-Nominierung: â€žKaufbeuren und Augsburg sind zwei Eishockeystandorte mit einer groÃŸen Tradition. Viele Spielerinnen aus unserem Kader kommen aus der Region und haben im Nachwuchs beider Vereine ihre ersten Schritte gemacht. Das steigert unsere Vorfreude auf unsere Auftritte vor unserem Heimpublikum. Die Spiele gegen die Schweiz sind eine gute Herausforderung â€“ beide Nationen schicken Teams mit einer Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und vielen jungen Talenten ins Rennen. Das macht Sinn, und vor allem unsere jungen Spielerinnen haben sich die Nominierung durch ihre Leistungen in der U18-Nationalmannschaft oder der Liga verdient. Gleichzeitig haben wir erfahrene KrÃ¤fte dabei, die ihre FÃ¼hrungsqualitÃ¤ten in dieser Gruppe einbringen werden. Es wird eine spannende und erkenntnisreiche Woche, auch mit Blick auf die weitere Perspektive und die Weltmeisterschaft im November.â€œ

Christian KÃ¼nast, Vorstand Sport des DEB: â€žWir freuen uns auf die gemeinsame Woche mit Frauen und MÃ¤nnern, die unseren gemeinsamen Auftritt aus dem Deutschland Cup und den Olympischen Spielen fortsetzt. Wir haben hervorragende Erfahrungen mit den Doppelspieltagen beider Teams gemacht, die Fans kÃ¶nnen sich also darauf freuen, unsere beiden Spitzenteams gemeinsam zu erleben. Wir bieten ein rundes Programm an den Spieltagen â€“ mit zwei Teams und Gegnern, die sich auf AugenhÃ¶he begegnen werden und fÃ¼r spannende Spiele sorgen. FÃ¼r die Frauen ist es ein wichtiger Auftritt, denn im Juli starten wir bereits sehr konzentriert in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im November.â€œ

LÃ¤nderspiele Frauen-Nationalmannschaft

23.04.2026 | 16:30 Uhr | Deutschland â€“ Schweiz (Kaufbeuren)

25.04.2026 | 13:30 Uhr | Deutschland â€“ Schweiz (Augsburg)

Tickets sind online verfÃ¼gbar: DEB Ticketshop

Beide Spiele werden live und kostenlos auf MagentaSport Ã¼bertragen.