Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot für die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven bekannt

Das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Olympia-Qualifikation des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) steht fest.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat drei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und 14 Angreiferinnen für das Turnier in Bremerhaven vom 6. bis 9. Februar 2025 nominiert. Neben Deutschland nehmen die Nationen aus Österreich, der Slowakei und Ungarn teil. Der Turniersieger qualifiziert sich für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina. Alle Spiele der Olympia-Qualifikation werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Am Donnerstag, den 30. Januar 2025 kommt die Frauen-Nationalmannschaft in Kassel zusammen, um sich auf die Olympia-Qualifikation einzustimmen und vorzubereiten. Neben den üblichen Trainingseinheiten und Team-Meetings steht ein Vorbereitungs-Länderspiel auf der Agenda: Am Samstag, den 1. Februar 2025 geht es in der Nordhessen Arena in Kassel gegen Ungarn, Spielbeginn ist um 17:00 Uhr. In Kassel wird die DEB-Auswahl noch nicht vollständig sein: Sandra Abstreiter, Katharina Jobst-Smith, Emily Nix sowie Lilli und Luisa Welcke stoßen am Montag, den 3. Februar 2025, zur Mannschaft.

Tickets für das Länderspiel in Kassel gibt es unter: https://tickets.nordhessen-arena.de/.

Das Spiel gegen die Ungarinnen wird zudem auf Sportdeutschland.tv übertragen.

Ab dem 3. Februar absolviert die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die weitere Vorbereitung in der Eisarena Bremerhaven. Im Verlauf des Olympia-Qualifikationsturniers trifft die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod auf Österreich (6. Februar um 19:30 Uhr), die Slowakei (8. Februar um 14:30 Uhr) und Ungarn (9. Februar um 18:00 Uhr). Das punktbeste Team nach sechs Turnierspielen sichert sich das Olympia-Ticket für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina.

Karten für die Olympia-Qualifikation in der Eisarena Bremerhaven sind hier erhältlich: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/de/olympia/channel/shop/index.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir haben alle organisatorischen Planungen für die Vorbereitung und das Turnier abgeschlossen und blicken voller Vorfreude auf das nächste sportliche Highlight des neuen Jahres. Natürlich wollen wir das Turnier erfolgreich gestalten, um mit zwei Teams nach Mailand zu reisen. Die anderen Nationen gehen selbstverständlich mit der gleichen Zielsetzung in das Turnier. Daher erwarten wir enge, spannende Spiele im gesamten Turnierverlauf. Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und bauen auf den Support der deutschen Fans in Bremerhaven.“

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Seit Saisonbeginn haben wir uns auf die Olympia-Qualifikation vorbereitet. Dementsprechend wollen wir jetzt alle loslegen. Das gilt sowohl für unsere Spielerinnen als auch für den Staff und die Coaches. Wir blicken mit großer Vorfreude auf das Turnier, denn das sind die Gelegenheiten und Momente, die wir alle gemeinsam erleben wollen und von denen wir träumen. Wir haben weitestgehend den Kader zusammen, der auch bei der letzten WM zusammen war. Seitdem sind wir als Gruppe weiter gewachsen, was unsere Erfahrung und individuelle Weiterentwicklung angeht. Wir sind ein hungriges Team, wir wollen den Erfolg und das sind die besten Voraussetzungen für unsere nächste gemeinsame Zeit in Kassel und Bremerhaven, auf die wir uns alle freuen.“

Der Turnier-Spielplan der Olympia-Qualifikation in Bremerhaven

06.02.2025 | 16:00 Uhr | Ungarn – Slowakei

06.02.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Österreich

08.02.2025 | 14:30 Uhr | Slowakei – Deutschland

08.02.2025 | 18:00 Uhr | Ungarn – Österreich

09.02.2025 | 14:30 Uhr | Österreich – Slowakei

09.02.2025 | 18:00 Uhr | Deutschland – Ungarn

Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Olympia-Qualifikation

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV