Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod benennt Kader für Women‘s European Cup of Nations in Füssen

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat den Kader der Frauen-Nationalmannschaft für den Women‘s European Cup of Nations in Füssen bekanntgegeben.

Vom 20. bis 22. August 2026 trifft die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod am Bundesstützpunkt auf die Teams aus Frankreich, Ungarn und Norwegen.

Der Eintritt zu allen Turnierspielen in Füssen ist kostenlos, die Partien der deutschen Mannschaft werden live auf MagentaSport übertragen.

MacLeod hat insgesamt 25 Spielerinnen (drei Torhüterinnen, neun Verteidigerinnen und 13 Stürmerinnen) für die ersten Länderspiele der neuen Saison nominiert. Im Kader für das Turnier in Füssen setzt der Frauen-Bundestrainer auf ein erfahrenes Team: 21 der nominierten Spielerinnen waren bei Olympischen Spielen in Mailand und Cortina im Einsatz. Neu im Trainerstab sind Markus Gleich und Cody Lampl: Die beiden Assistenztrainer stehen in Füssen erstmals gemeinsam mit dem Bundestrainer an der Bande.

Für das Frauen-Team ist das Turnier die erste Standortbestimmung der neuen Saison. Zudem ist es ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur IIHF Women’s World Championship 2026, die vom 6. bis 16. November 2026 in Herning und Esbjerg (Dänemark) ausgetragen wird.

Jeff MacLeod, Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft: „Wir hatten im Juli mit 34 Athletinnen eine starke erste Maßnahme, bei der es darum ging, sich mit hohem Einsatz- und Wettkampflevel für einen Platz im Team für die Länderspiele zu empfehlen. Mit den 25 Spielerinnen wollen wir nächste Woche daran anknüpfen und freuen uns auf den Vergleich mit den teilnehmenden Nationen. Wir werden einiges ausprobieren und verschiedene Formationen und Kombinationen zusammenstellen, denn das Turnier bietet dafür eine ideale Gelegenheit. So wollen wir allen Spielerinnen die Chance geben, sich zu zeigen, und uns nicht zu sehr an das binden, was zum Saisonende gesetzt war.“

Spielplan Women’s European Cup of Nations in Füssen

Donnerstag, 20. August 2026

16:00 Uhr Norwegen – Ungarn

19:30 Uhr Deutschland – Frankreich

Freitag, 21. August 2026

14:30 Uhr Ungarn – Frankreich

18:00 Uhr Deutschland – Norwegen

Samstag, 22. August 2026

11:00 Uhr Frankreich – Norwegen

14:30 Uhr Deutschland – Ungarn

Der Kader

283 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht