Franz Reindl: „Ich habe dieses Angebot angenommen und gehe ins Rennen, auf welche Position auch immer“

Zürich. (PM MagentaSport / EM) Franz Reindl (71) hat im deutschen Eishockey so ziemlich alles schon gemacht.

Trainer, WM-Organisationschef, DEB Generalsekretär und last bit not least DEB Präsident. Seine Verdienste um das deutsche EIshockey sind riesengroß.

Seit mittlerweile zehn Jahren ist er auch IIHF-Kommissionsmitglied.

In der Drittelpause des Spiels Österreich – Finnland war er bei MagentaSport zu Gast.

Franz Reindl über die Schweiz: „Was die Schweizer Mannschaft auf dem Eis zeigt, ist so kompakt und so solide. Die lassen keinen Fehler zu und wackeln auch nicht, auch wenn es nicht so läuft. Die haben sich als Mannschaft gefunden und ergänzen sich auf dem Eis durch die Qualitäten, die sie haben in unwahrscheinlicher Form. Das ist die beste Schweizer Mannschaft, die ich bisher in meinem Eishockeyleben gesehen habe.“

…zum DEB-Team: „Wenn man ins Turnier geht, die Tore nicht gleich schießt und das Selbstvertrauen nicht sofort da ist, die Mannschaft nicht so kompakt wirkt, wie sie nach diesen Spielen wirkt, die sie gewonnen hat. Ich habe mit Freude zugeschaut, habe aber auch gesehen, dass unsere Mannschaft den Willen hat, weiterzukommen und ein gutes Spiel zu zeigen. Die Gegner, die bisher geschlagen wurden und auch das Spiel gegen die USA, das war natürlich super. Uns fehlen die Tore am Anfang.“

…zu einem größeren Titel bei der IIHF: „Zuerst ist es so, dass im September dieses Jahres Neuwahlen anstehen. Ich bin seit 10 Jahren im Council. Das macht mir Spaß. Ich bin für Events, Championships und Athleten zuständig. Ich fühle mich fit und geehrt, dass der Deutsche Eishockey Bund mich für die Wiederwahl in eine Position im Council nominiert hat, der Aufsichtsrat des DEB, auch die DEL ist dabei. Das freut mich und das ehrt mich. Ich habe dieses Angebot angenommen und gehe ins Rennen, auf welche Position auch immer. Das werden wir dann sehen.“

Franz Reindl im Interview





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IIHF WM 2026 | Gruppenphase

Montag, 25.05.2026

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Großbritannien

Dienstag, 26.05.2026

ab 16.00 Uhr: Österreich – USA