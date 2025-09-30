Franz Fritzmeier: „Wir tun insgesamt gut daran, auf uns zu schauen“ – Roosters vor richtungsweisender Woche: Frankfurt daheim, Mannheim auswärts

Iserlohn. (PM Roosters) Ein punktloses Wochenende liegt hinter den Iserlohn Roosters.

Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzte es ein deutliches 1:5, zwei Tage später unterlagen die Sauerländer mit 1:3 beim EHC Red Bull München. Auffällig dabei: In beiden Partien fehlten die Zielstrebigkeit und Kompaktheit, die das Team in den ersten Saisonspielen noch ausgezeichnet hatten. Offensiv wirkten die Roosters zu harmlos, um die Topgegner ernsthaft zu gefährden.

Nach sechs Spieltagen stehen die Roosters mit sechs Punkten auf Rang zwölf. Sportdirektor Franz- David Fritzmeier ordnet die Lage ein: „Es waren schwierige Gegner, aber wir müssen uns auf das besinnen, was uns stark gemacht hat, dann werden wir unsere Punkte holen.“

Am Donnerstagabend kommt es in der Eissporthalle am Seilersee zum Duell mit den Löwen Frankfurt. Die Hessen reisen mit nur zwei Zählern aus sechs Spielen an, holten ihren ersten Sieg jedoch ausgerechnet am vergangenen Sonntag im Derby bei den Adlern Mannheim nach Verlängerung.

Fritzmeier weiß um die Bedeutung der Partie: „Wenn wir gewinnen, sind wir sicherlich im Soll, bei einer Niederlage geht der Blick definitiv nach unten. Wir tun insgesamt aber gut daran, auf uns zu schauen und das Spiel, was uns stark macht, aufs Eis zu bringen.“

Für das Heimspiel sind noch Tickets verfügbar. Die Roosters hoffen auf eine stimmungsvolle Kulisse, um den Negativtrend zu stoppen.

Nur drei Tage später wartet mit den Adlern Mannheim eine der härtesten Aufgaben der Liga. Die Kurpfälzer hatten bis zur Derby-Niederlage gegen Frankfurt noch keinen Punkt abgegeben.

„Das Ergebnis gegen Frankfurt zeigt, dass wir nicht dorthin fahren, um brav die Punkte abzugeben. Aber natürlich ist auch klar, dass Mannheim eines der besten Teams der Liga ist und wir auf jeden Fall nah an unserem Optimum agieren müssen“, betont Fritzmeier.

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins (26.09.2025)

Tore und Stimmen zum Spiel gegen Bremerhaven





Konservenspende für den guten Zweck – Roosters-Fans sammeln für Tafel und „Bürger helfen Bürgern“

Im Zeichen des Erntedankfestes stellen die Iserlohn Roosters in Zusammenarbeit mit dem Verein Bürger helfen Bürgern e.V. und der Tafel Iserlohn eine besondere Aktion auf die Beine.

Rund um das Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt sind die Fans aufgerufen, nicht nur ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen, sondern auch ein Stück Solidarität zu zeigen – mit einer Spende von haltbaren Lebensmitteln.

Bereits ab 17 Uhr öffnet am Spieltag ein Sammelstand direkt vor der Eissporthalle. Dort können Fans, aber auch Bürgerinnen und Bürger ohne Ticket, ihre Spenden abgeben. Gesammelt werden Konservendosen aller Art, dazu haltbare Produkte wie Reis, Nudeln oder Mehl. Wichtig ist, dass die Lebensmittel verschlossen und lange haltbar sind.

Die Aktion verfolgt ein klares Ziel: Bedürftige Menschen in Iserlohn zu unterstützen. Die gespendeten Lebensmittel werden zu gleichen Teilen an die Tafel und den Verein Bürger helfen Bürgern verteilt. Beide Organisationen versorgen regelmäßig Menschen in Not mit Mahlzeiten – und die Nachfrage ist groß: Monatlich greifen mehr als 2.000 Menschen auf diese Angebote zurück.

Wer selbst in einer schwierigen Situation steckt, oder jemanden kennt, der auf Unterstützung angewiesen ist, kann sich direkt an die beiden Organisationen wenden. Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es online auf den Social-Media-Kanälen von Bürger helfen Bürgern und der Tafel Iserlohn.

Die Initiative wird nicht nur von den Fanbeauftragten der Roosters getragen, sondern auch von der evangelischen Kirchengemeinde Iserlohn unterstützt. Damit wird das Projekt zu einem Gemeinschaftswerk von Sport, Kirche und Zivilgesellschaft.

Besonders wichtig: Die Spendenabgabe ist unabhängig vom Stadionbesuch möglich. Auch wer nicht zum Spiel geht, kann einen Beitrag leisten und am Stand vor der Halle Lebensmittel abgeben. Wer jedoch die Spende mit einem emotionalen Eishockey-Abend verbinden möchte, kann sich kurzfristig noch Tickets für das Spiel gegen die Löwen Frankfurt sichern – der Online-Vorverkauf läuft.

Mit der Aktion zeigen die Iserlohn Roosters und ihre Fans, dass Eishockey mehr sein kann als Sport.

Es geht um Gemeinschaft, Verantwortung und Solidarität – Werte, die gerade im Rahmen des Erntedankfestes eine besondere Bedeutung haben. Jeder, der eine Konserve oder ein Paket Nudeln spendet, trägt dazu bei, dass hilfsbedürftige Menschen in Iserlohn und Umgebung unterstützt werden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!