Frankfurts Wedman gesperrt

Neuss. (DEL) Matthew Wedman von den Löwen Frankfurt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul in der 59. Spielminute der Partie gegen Red Bull München am 26.12.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 41 (Check gegen die Bande) für ein Spiel gesperrt.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

Faktoren

– Der Kontakt erfolgte in gefährlicher Nähe zur Bande

– Der Kontakt erfolgte von hinten

– Matthew Wedman nahm eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Matthew Wedman unternahm keinen Versuch, den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren

