Frankfurts Sportdirektor Daniel Heinrizi Ã¼ber Neuzugang Kirichenko: â€žIch habe Clayton letztes Jahr mehrfach live spielen sehen, er war der beste Verteidiger in der ICEHL“

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt besetzen eine Importposition mit dem Verteidiger Clayton Kirichenko.

Der 28-jährige Kanadier erhält einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option bei den Löwen Frankfurt. Zuletzt spielte Kirichenko in der ICE Hockey League, der multinationalen Top-Liga im Alpenraum, für die Pioneers Vorarlberg. In 58 Spielen für die Österreicher machte er 43 Punkte. In der abgelaufenen Saison war er der Verteidiger mit den meisten Punkten.

Für Kirichenko waren die Pioneers die erste Station in Europa. Zuvor spielte er ausschließlich in Kanada, wo er zuletzt in der Saison 2021/22 Kapitän der University of Alberta war.

„Ich habe nur Gutes von den Löwen gehört: Der Club, die Fans und die Stadt sollen die besten sein. Ich freue mich, nach Frankfurt zu kommen“, sagt Clayton Kirichenko. „Ich will dem Team helfen, zu gewinnen und werde mein Bestes dafür geben.“

Sportdirektor Daniel Heinrizi über Kirichenko: „Ich habe Clayton letztes Jahr mehrfach live spielen sehen, er war der beste Verteidiger in der ICEHL. Er ist in der Lage, in jeder Spielsituation für uns auf dem Eis zu sein und ist ein wirklicher Kämpfer, der sich immer ein Dienst seiner Mannschaft stellt. Er hat auf seine Chance in der PENNY DEL gebrannt. Ich freue mich, ihn nächstes Jahr im Löwen-Rudel zu haben.“

Clayton Kirichenkos Karriere in Zahlen