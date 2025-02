Frankfurts Carter Proft muss zwei Spiele aussetzen / Geldstrafen fÃ¼r Mathias Niederberger (Red Bull MÃ¼nchen) und Maxim Matushkin (LÃ¶wen Frankfurt)

Neuss. (DEL) Der Spieler Carter Proft von den Löwen Frankfurt provozierte im Anschluss an das Spiel zwischen Frankfurt und Red Bull München am 16.02.2025 mehrfach Auseinandersetzungen und forcierte sein Ziel weiter, obwohl er von Schiedsrichtern zur Spielerbank geschickt wurde.

Proft wurde im Anschluss gemäß DEL-Regel 46 (Fighting) mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 46 vorliegt und hält eine Sperre von zwei (2) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen. Carter Proft gilt als Wiederholungstäter.

Geldstrafen für Mathias Niederberger und Maxim Matushkin

Die Spieler Mathias Niederberger von Red Bull München und Maxim Matushkin von den Löwen Frankfurt mischten sich im Anschluss an das Spiel zwischen den beiden Clubs am 16.02.2025 in eine bereits bestehende Auseinandersetzung ein. Dieses Verhalten birgt Eskalationspotential. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 21.1 (Gefährliche Aktionen) vorliegt und hält eine Geldstrafe für angemessen.

Gemäß DEL-Richtlinie Teil B § 2 Tätliche Auseinandersetzungen: Jeder Spieler oder Offizielle, der in einer Spielunterbrechung / nach Drittelende / nach Spielende an einer tätlichen

Auseinandersetzung teilnimmt oder diese in irgendeiner Weise fördert, wird mit einer

Geldstrafe belegt.

