Frank Hördler zum neuen Selber Trikotdesign: „Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Trikot aufs Selber Eis zu gehen“

Selb. (PM Wölfe) Auch in der kommenden Saison werden die Selber Wölfe mit neuen Heim- und Auswärtstrikots ausgestattet.

Die Fans können sich die Jerseys bereits jetzt über den Fanshop bestellen. Wer bis Ende Juni bestellt, sollte bis Saisonstart im Besitz seines Trikots sein. Saisonkarteninhaber erhalten 20% Rabatt auf ein neues Saison-Trikot.

Wappen dominiert die Vorderseite

Dem Team von medienimpuls um Thomas Sticht ist es wieder einmal gelungen, ein neues Trikot für die Selber Wölfe zu designen, ohne von den traditionellen Vereinsfarben abzuweichen: „Wir haben die Farben Blau, Weiß und Rot neu arrangiert und das Logowappen anstelle des Wolfes als dominierendes Element für die Trikotfront verwendet. Zugunsten des Wappens wandert der Sponsorenschriftzug weiter nach unten. Auch das neue Key Visual „Dynamic Smash“ für die Saison 2023/2024 – ein stilisierter Schläger während eines Schlagschusses – findet sich auf den neuen Trikots wieder. Dieses Key Visual steht für Geschwindigkeit, Stärke sowie Dynamik und wird in der neuen Spielzeit vielfach zur Anwendung kommen. Einige haben es sicher schon auf den Saisonkarten entdeckt“, erläutert Thomas Sticht seine Überlegungen beim Design der neuen Arbeitskleidung für die Selber Wölfe. Einige Mitglieder des Wolfsrudels durften ihre zukünftigen Jerseys vorab schon einmal begutachten.

Bei Neuzugang Frank Hördler kann man schon fast von Liebe auf den ersten Blick sprechen: „Ich hatte bereits Gelegenheit, mein erstes DEL2-Trikot der Selber Wölfe zu begutachten. Weil ich eher ein Fan von einfachen, reduzierten Designs bin, finde ich es echt mega. Es trifft genau meinen Geschmack und ich kann es kaum erwarten, mit diesem Trikot aufs Selber Eis zu gehen.“

Auch Wölfe-Stürmer Richard Gelke fühlt sich wieder gut angezogen in der kommenden Saison: „Ich finde die neuen Trikots richtig cool! Das Design würde ich als „modern – old school“, mehr klassisch bezeichnen. Die Farben und das Logo kommen richtig gut zur Geltung. Sieht auf jeden Fall super aus!“

Ab sofort in verschiedenen Varianten bestellbar

Die neuen Heim- und Auswärtstrikots sind ab sofort im Fanshop der Selber Wölfe (https://shop.selberwoelfe.de) in verschiedenen Varianten und individualisiert (Nummer, Name) bestellbar: „Die Lieferzeit beträgt 4-6 Wochen. Wir gehen davon aus, dass wir Bestellungen, die bis Ende Juni eingehen, rechtzeitig vor Saisonstart ausliefern können“, so Elly Lanzendörfer vom Kommunikationsteam der Selber Wölfe. „Auch die neuen Trikots sind wieder in den Varianten „Authentic“ oder „Fan“ erhältlich. Bei den „Authentic“-Trikots ist nun auch das Front-Logo sowie der Name und die Nummer als Stoff-Patch, das DEL2-Logo als gestickter Patch aufgenäht. Die Variante „Fan“ ist optisch identisch, jedoch sind Front-Logo, Name und Nummer nur aufgedruckt“, erklärt der Verantwortliche für den Online-Shop der Selber Wölfe, Marvin Hübner. Die Preise liegen bei EUR 149,- für das Authentic- und bei EUR 75,- für das Fan-Trikot. Das Kinder-Trikot bekommt man für EUR 60,- und das Mini-Trikot für EUR 10,-. Bei den beiden letztgenannten Varianten konnten die Vorjahrespreise gehalten werden.

Trikot in Verbindung mit Saisonkarte 20% günstiger

Alle Wölfe-Anhänger, die sich eine Saisonkarte für die kommende Spielzeit kaufen, erhalten 20% Rabatt auf ein Trikot. Der 4-stellige Ticketcode auf der Saisonkarte wird hier bei der Bestellung zum Rabattcode: „Da die Tickets noch nicht ausgeliefert wurden (das wird gegen Ende Juli passieren), versenden wir kurzfristig an alle, die ihre Saisonkarten über den Ticketshop der Selber Wölfe (selberwoelfe.reservix.de) gekauft haben, eine E-Mail mit dem Ticketcode. Dadurch haben die Saisonkarteninhaber die Chance, sich auch schon frühzeitig ihr neues Trikot unter Abzug des Rabatts zu sichern. Saisonkarten können weiterhin online im Ticketshop der Selber Wölfe (https://selberwoelfe.reservix.de) bestellt werden“, erklärt Geschäftsstellenleiter Peter Pahlen. Wer keine E-Mail mit dem Rabattcode erhalten hat, soll sich bitte per Mail an shop@selberwoelfe.de unter Angabe von Namen und Adresse des Bestellers wenden. Der Rabattcode wird dann umgehend zugeschickt.

