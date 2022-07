Frank Gentges ist wieder da

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens freuen sich, mit dem 57-jährigen Frank Gentges einen sehr erfolgreichen und erfahrenen Chef-Coach und Sport-Manager präsentieren...

Frank Gentges, der seine gesamte Karriere ausschließlich im Profibereich tätig war, gilt als absoluter Eishockey-Fachmann mit großem Netzwerk, der prädestiniert ist, Teams und auch jeden individuellen Spieler optimal zu entwickeln und an die Leistungsgrenzen zu führen. Bei all seinen Stationen hat er immer das Optimale aus den zur Verfügung stehenden Mitteln herausgeholt. Die Ratinger Ice Aliens wünschen sich im sportlichen Bereich in Zukunft neue Strukturen, Frank Gentges konnte sie mit seinem Konzept überzeugen.

Seine bisher 21-jährige Karriere als Chef-Coach und Sport-Manager im Senioren-Profibereich startete Frank Gentges in der Saison 2001/2002 in seiner Heimatstadt bei den Grefrath Panthers, wo er vier Jahre als Spieler-Coach und Sport-Manager tätig war. Danach folgten die Stationen Blue Lions Leipzig (ein Jahr), Krefelder EV Pinguine DNL (drei Jahre), Nijmegen Devils-NL (ein Jahr), EHC Dortmund Elche (drei Jahre), Löwen Frankfurt (ein Jahr), Königsborner Bulldogs (ein Jahr), ESC Moskitos Essen (sechs Jahre) und ab November 2019 Nijmegen Devils-NL.

Als Spieler kann Frank Gentges auf eine 22-jährige Profi-Karriere in der höchsten und zweithöchsten deutschen Liga, sowie einem kurzen Abstecher ins Ausland, zurückblicken, die letzten Jahre kehrte er dann in seine Heimatstadt Grefrath zurück.

Seine Profi-Karriere startete er schon im Alter von 16 Jahren und galt auf der Verteidiger-Position immer als sehr spielintelligenter Spielmacher mit gefürchtetem Schuss und enormen Scorerqualitäten. Seine Stationen waren Krefeld, Düsseldorf, Bad Nauheim, Iserlohn, Kaufbeuren, Wolfsburg, Essen, Stuttgart, Eisbären Berlin, Weiden, Deggendorf, Utrecht-NL, Ravensburg und Grefrath.

Die Nachwuchs-Laufbahn startete Frank Gentges im Alter von 7 Jahren bei seinem Heimatclub, dem Grefrather EC, bei dem sein Vater zu der Zeit 1.Vorsitzender war. Danach folgten die Stationen Krefeld und Landshut, ehe er mit 16 Jahren seinen ersten Profi-Vertrag in Krefeld unterschrieb. Neben Spielen in sämtlichen Landesauswahlmannschaften bestritt er auch 94 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft und nahm an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil.

Die Ice Aliens sind überzeugt, die Position optimal besetzt zu haben und sehen einer guten und erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.

Ein ausführliches Interview mit Frank Gentges zu den Hintergründen seiner Entscheidung für Ratingen, seinen Zielen und seinen Erwartungen folgt in Kürze.