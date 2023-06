François Beauchemin zum EHC Olten

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat den Franko-Kanadier François Beauchemin als zweiten Import für die Saison 2023/24 verpflichtet. Der 27-jährige Stürmer hat einen...

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat den Franko-Kanadier François Beauchemin als zweiten Import für die Saison 2023/24 verpflichtet.

Der 27-jährige Stürmer hat einen Vertrag über eine Saison unterschrieben.

Das Ausländer-Duo des EHC Olten für die Saison 2023/24 ist komplett: Nach Eric Faille stösst mit François Beauchemin ein zweiter Franko-Kanadier zu den Dreitannenstädtern.

Beauchemin, der als Center und als Flügel eingesetzt werden kann, avancierte letzte Saison bei Rouen mit 84 Punkten in 55 Spielen zum Topscorer der höchsten französischen Liga. In der Saison davor stand Beauchemin bei den HCB Ticino Rockets sowie für einige Spiele in der National League beim HC Ajoie unter Vertrag.

Vor seinem Engagement in Europa spielte Beauchemin für verschiedene Teams in den nordamerikanischen Ligen AHL und ECHL. Beim EHC Olten hat Beauchemin einen Vertrag über eine Saison unterschrieben. Er wird Anfang August zum Start des Eistrainings in Olten eintreffen.

