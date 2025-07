Franco Sproviero verstärkt den Angriff der Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos bekannt, dass Franco Sproviero in der Saison 2025/26 für die Wipptal Broncos auflaufen wird.

Der kanadische Angreifer mit italienischen Wurzeln wurde in Sarnia (CAN) geboren und verbrachte einen Großteil seiner Jugendzeit genau dort. Ab der Saison 2014/15 spielte der 26-Jährige für die Sarnia Sting in der OHL. Dieser blieb Sproviero bis zur Saison 2018/19 treu. In diesem Zeitraum brachte es der Center auf 214 Einsätze und 135 Punkten (46 Tore, 89 Assists). Ab der Saison 2019/20 spielte der Kanadier dann für die Universität of Western Ontario in der USports (College). Seine erste Spielzeit hätte dabei kaum erfolgreicher verlaufen können. Mit 34 Punkten in 24 Partien wurde Franco Sproviero als Rookie direkt Topscorer seiner Mannschaft (vor einem gewissen Ethan Szypula), kam ins All-Rookie Team der Saison und wurde zum Rookie of the Year in der USports gekürt.

Außerdem agierte Sproviero zu dieser Zeit noch als Verteidiger und erzielte die meisten Tore aller Verteidiger in der gesamten Liga (15). Im Anschluss folgten zwei Corona-Jahre mit sehr wenigen Einsätzen (insgesamt 13 Spiele in zwei Saisonen). In der Saison 2022/23 lief es für Sproviero dann wieder besser und er sammelte in 26 Partien ganze 31 Punkte (10 Tore, 21 Assists). Nachdem der 26-Jährige 2023/24 etwas Neues wagte und für eine Saison für die Alvinston Killer Bees in der OSHL spielte und gleichzeitig erste Erfahrungen als Assistenz-Coach sammelte, kehrte der Italo-Kanadier letzte Saison zurück in die USports, wo er in 28 Spielen direkt wieder 29 Punkte sammelte.

Somit wird der Linksschütze nun das erste Mal über den großen Teich springen und für die Wipptal Broncos in der Alps Hockey League antreten.