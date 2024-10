Foxes mit Kantersieg in KÃ¤rnten â€“ KAC 7:2 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Der fünfte Sieg in Folge, der neunte in zehn Ligaspielen, ist einer, der für Aufsehen sorgt. Der HCB Südtirol Alperia holt...

Der HCB Südtirol Alperia holt seinen höchsten Sieg aller Zeiten in der Heidi Horten Arena und schlägt den EC KAC mit 7:2. Das Spiel war 40 Minuten lang ausgeglichen, aber im dritten Drittel konnten die Weiß-Roten dann vollends dominieren. Die drei Punkte erlauben es Frank und Co., die Tabellenführung weiter auszubauen, mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den ersten Verfolger, Graz.

Der Spielbericht: Coach Glen Hanlon setzte auf die gleiche Startaufstellung wie gegen Innsbruck, ohne Gazley und Miglioranzi, und setzte wieder auf Harvey als Torhüter.

Der Spielbeginn ist ausgeglichen, aber die Hausherren gehen in der 7. Minute in Führung: Petersen schießt aus dem Slot, Harvey pariert, hat aber gegen den erfolgreichen Abpraller von Fraser keine Chance. Die Antwort der Foxes lässt nicht lange auf sich warten, und 70 Sekunden später steht es wieder unentschieden: Nach einer hartnäckigen Aktion bedient Valentine Salinitri, der aus kurzer Distanz nicht verfehlt. Die Weiß-Roten kommen sogar nahe an die Führung, müssen sich aber gegen das erste Powerplay der Österreicher verteidigen. In der 19. Minute muss Nickl nach einem gefährlichen Check von hinten gegen Frigo, der glücklicherweise im zweiten Drittel wieder aufs Eis zurückkehrt, vorzeitig unter die Dusche. Bozen nutzt das fünfminütige Powerplay und erzielt zwei Tore: Das erste sechs Sekunden vor der ersten Sirene durch einen Distanzschuss von Bourque – sein erstes Tor im Trikot der Weiß-Roten – und das zweite zu Beginn des zweiten Drittels, in Minute 21:15, mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck von Salinitri.

Der KAC verkürzt jedoch in Unterzahl, in Minute 22:34, durch Fraser nach einem Assist von Hundertpfund. Die Gastgeber drängen stark auf den Ausgleich: Sablattnig trifft den Pfosten, und Harvey rettet alles in einem Getümmel vor dem Tor. Bozen findet nach einigen Minuten zurück ins Spiel, und Salinitri verpasst nur knapp den Hattrick im Powerplay. Am Ende hat der KAC erneut Überzahl, aber das Penalty-Killing der Foxes hält dicht.

Das Spiel ändert sich im dritten Drittel. Nach 29 Sekunden legt Frank den Puck auf Vorlage von Mantenuto ins Netz und erzielt damit sein erstes Saisontor. Der KAC verliert die Orientierung, und die Foxes überrollen sie: In Minute 44:42 erobert Christoffer den Puck nach einem Gegenangriff und überwindet Dahm. Kurz darauf ist es DiGiacinto, der trotz eines Fouls den Puck nach einem Rebound von Dahm auf McClures Schuss ins Netz prallen lässt, und dann ist es McClure selbst, der bei doppelter Überzahl das Endergebnis auf 7:2 festlegt. Die Partie ist 13 Minuten vor der Schlusssirene entschieden, und Bozen kann sich auf das Spitzenspiel gegen Salzburg in der Sparkasse Arena vorbereiten (Freitag um 19:45 Uhr).

Die Vorverkäufe für das Duell gegen die Red Bulls finden morgen, Donnerstag, von 16:00 bis 18:30 Uhr im Büro und am Freitag an den Kassen von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr statt.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 2 – 7 [1-2; 1-1; 0-4]

Tore: 06:24 Matt Fraser (1-0); 07:34 Anthony Salinitri (1-1); 19:55 Simon Bourque PP1 (1-2); 21:15 Anthony Salinitri PP1 (1-3); 22:34 Matt Fraser SH1 (2-3); 40:29 Daniel Frank (2-4); 44:42 Braden Christoffer (2-5); 46:33 Cristian DiGiacinto (2-6); 47:15 Brad McClure PP2 (2-7)

Torschüsse: 19-41

Strafminuten: 43-6

Schiedsrichter: Groznik, Hronsky / Durmis, Konc

Zuschauer: 3.616

