Formstarke Falken landen erneut in der Festung an der Trat

Mit ordentlich Rückenwind sind die Mannen von Headcoach Frank Petrozza aktuell auf Platz drei in der Oberliga Süd marschiert. Seit nunmehr sieben Partien ist man sowohl zu Hause als auch auswärts ungeschlagen.

Grund zum Durchatmen gibt es vor allem in der Weihnachtszeit kaum für die Gäste. Mit den Bayreuth Tigers und auch den Memmingen Indians sitzen den Falken die Ränge vier und fünf mehr oder weniger direkt in Schlagdistanz im Nacken.

Die Gründe für die steigende Formkurve der Falken sind schnell erklärt:

durchaus effizientes Power-Play, bestes Penalty-Killing der Oberliga-Süd und eine Schusseffizienz von knapp 13 %. Daher täuscht auch die vergangene 5:1 Auswärtsniederlage der Heilbronner gegen Deggendorf etwas. Bei der kommenden Partie ist – wie bereits beim ersten Gastspiel der Deggendorfer beim Liga-Neuling – mit einer engeren und umkämpfteren Partie zu rechnen.

Zuletzt lieferten nicht nur die offensiven Leistungsträger konstant ab, auch Verteidiger Thomas Supis konnte in den letzten zehn Partien 13 Scorerpunkte sammeln. Mit momentan zwölf Spielern mit mindestens zehn Scorerpunkten kann man zudem ein durchaus starkes Tiefenscoring aufweisen. Im Tor der Gäste sind derweil die Verhältnisse wieder klar geregelt. Nach seiner Sperre hütet nun Patrick Berger wieder den Kasten der Falken. Mit fast 91 % Fangquote gehört er damit zu den Top-10-Goalies der gesamten Oberliga.

Beim Deggendorfer SC fand man nach zwei Niederlagen im Folge mit dem Kantersieg beim EV Füssen zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurück, musste man sich bisher in dieser Saison noch nie zweimal hintereinander geschlagen geben. Der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallene Tomas Gulda steht gegen Heilbronn wieder im Kader. Weiterhin nicht dabei sind die Verletzten Lukas Miculka, Petr Stloukal und Benedikt Schopper.