Förderlizenzverteidiger kommt aus Schwenningen zu den Blue Devils Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Mit dem 19-jährigen Verteidiger Kai Zernikel kommt ein weiteres deutsches Nachwuchstalent per Förderlizenz nach Weiden. Mit der Verpflichtung reagieren die...

Weiden. (PM Blue Devils) Mit dem 19-jährigen Verteidiger Kai Zernikel kommt ein weiteres deutsches Nachwuchstalent per Förderlizenz nach Weiden.

Mit der Verpflichtung reagieren die Weidener auf die Ausfälle in der Defensive. Zernikel erhält bei den Blue Devils die Rückennummer 75.

Der 196 Zentimeter große Youngster stammt aus dem Nachwuchs der Wild Wings und feierte in der Saison 2020/21 im Alter von 17 Jahren sein DEL-Debüt. Bisher hat das Schwenninger Eigengewächs 36 Spiele in der PENNY DEL absolviert. Im Rahmen einer Förderlizenz für den EHC Freiburg bestritt er bis dato insgesamt 39 Partien in der DEL2. In der aktuellen Spielzeit kam er zudem in der DNL-Mannschaft der Wild Wings und der deutschen U20-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich, dass wir mit Kai einen jungen und talentierten Verteidiger kurzfristig als Förderlizenzspieler zu uns holen konnten. Mit ihm können wir die Ausfälle in der Defensive kompensieren. Sollte nichts dazwischen kommen, wird er auch in den Play-offs eine Alternative für Bassa sein. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen der Schwenninger Wild Wings für die unkomplizierte und schnelle Abwicklung.”

Stefan Wagner, Geschäftsführer Schwenninger Wild Wings: „Wir planen mit Kai für die nächste Saison, können ihm aber aktuell nicht die Eiszeit bieten, die in seiner Entwicklung ein wichtiger Bestandteil ist. Deshalb freuen wir uns, dass er nun in Weiden, bei einem absoluten Spitzenteam der Oberliga-Süd, wichtige Erfahrungen und viel Spielpraxis sammeln kann.“

1273 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München