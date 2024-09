FÃ¶rderlizenzspieler aus Schwenningen stÃ¶ÃŸt in den WÃ¶lfe-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 22-jährigen Daniel Schwaiger wird ein junges Talent von unserem Kooperationspartner aus Schwenningen mit einer Förderlizenz für den EHC Freiburg...

In Garmisch-Partenkirchen geboren, wurde der Linksschütze in der Red Bull Akademie ausgebildet und durfte in München bereits in der Saison 2021/22 erste Erstliga-Erfahrung sammeln. Über unseren Ligakonkurrenten aus Ravensburg, mit welchen er die DEL2-Meisterschaft feiern konnte, landete der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit zurück in der PENNY DEL beim ERC Ingolstadt, wo er in 33 Einsätzen weitere wichtige Eindrücke sammeln konnte.

Mit einem Vertrag bei unserem Kooperationspartner in Schwenningen ausgestattet, wird Schwaiger nun in dieser Saison mittels einer Förderlizenz das Trikot der Wölfe tragen.