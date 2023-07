FÃ¶rderlizenz fÃ¼r Iserlohns Nils Elten

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Iserlohn Roosters und die Dresdner Eislöwen haben mit Nils Elten den ersten Förderlizenzspieler festgelegt. Der 20-jährige Verteidiger wird...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Iserlohn Roosters und die Dresdner Eislöwen haben mit Nils Elten den ersten Förderlizenzspieler festgelegt.

Der 20-jährige Verteidiger wird bereits die Vorbereitungsphase im August in Dresden verbringen.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der gebürtige Iserlohner zu neun Einsätzen für die Roosters in der DEL. Durchschnittlich stand er dabei acht Minuten und 36 Sekunden pro Spiel auf dem Eis und erzielte auch sein erstes Tor. Größtenteils kam Nils Elten jedoch beim Herner EV in der Oberliga zum Einsatz. In 42 Spielen konnte er drei Tore erzielen und 15 Vorlagen geben. Zudem nahm er für die Deutsche Nationalmannschaft auch an den U20-Weltmeisterschaften teil.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Nils bekommen wir einen talentierten Verteidiger, der auch offensiv Akzente setzen kann. Nach zwei wichtigen Jahren in der Oberliga mit ordentlich Eiszeit, geht es für ihn primär darum, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und auch in der DEL2 auf ähnlich viel Eiszeit zu kommen. Entscheidend hierfür wird ein stabiles Defensivverhalten sein.“

Insgesamt hat Nils Elten bislang 19 Spiele in der DEL (1 Tor) und 107 Spiele in der Oberliga (8 Tore und 40 Vorlagen) bestritten. Bei den Eislöwen wird er mit der Trikotnummer 5 auflaufen.

Aktueller Kader 2023/2024

Tor: Janick Schwendener, Pascal Seidel, Nick Jordan Vieregge (FL)

Verteidigung: Nils Elten (FL), Garret Pruden, Simon Karlsson, Lukas Mannes, David Suvanto, Fabian Belendir, Nicklas Mannes, Bruno Riedl, Arne Uplegger

Angriff: Jussi Petersen, Vincent Hessler, Timo Walther, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Georgiy Saakyan, Ricardo Hendreschke, Dani Bindels, Yannick Drews, Tom Knobloch, Adam Kiedewicz, Lukas Koziol, Tomas Andres

