Kloten. (PM EHC) Der 33-jährige Flurin Randegger wechselt zum EHC Kloten. Flurin Randegger wird die nächsten beiden Saisons mit den Zürcher Unterländern bestreiten. Zudem...

Kloten. (PM EHC) Der 33-jährige Flurin Randegger wechselt zum EHC Kloten.

Flurin Randegger wird die nächsten beiden Saisons mit den Zürcher Unterländern bestreiten. Zudem wird der Vertrag mit Stürmer Niki Altorfer vorzeitig um ein Jahr verlängert und David Stämpfli ist zurück bei den Flughafenstädtern.

Mit Flurin Randegger stösst ein routinierter Verteidiger mit 759 Spielen (inkl. Playoffs) in den beiden höchsten Schweizer Ligen, National- und Swiss League, zum EHC Kloten. Flurin Randegger verbrachte einen grossen Teil seiner Juniorenzeit beim HC Davos und schaffte dort auch den Sprung in die National League. Nach diversen Stationen in der National League verbrachte Flurin Randegger die beiden letzten Saisons bei den SC Rapperswil-Jona Lakers und kam dort in 95 Regular Season-Spielen auf ein Punkte-Total von 12 Assists. Flurin Randegger verstärkt somit die Defensive des EHC Kloten und trifft mit unserem neuen Headcoach Jeff Tomlinson auf ein bekanntes Gesicht.

Ausserdem freut sich der EHC Kloten, den Vertrag mit Niki Altorfer frühzeitig, um eine weitere Saison bis zum Jahr 2022/23 zu verlängern. Der 31-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison für die Flughafenstädter in insgesamt 63 Partien 57 Scorerpunkte (23 Tore und 34 Assists).

Wieder zurück in Kloten ist der zuletzt nach Olten ausgeliehene Verteidiger David Stämpfli, welcher bereits die beiden letzten Jahre für blau-weiss-rot spielte und noch einen weiterlaufenden Vertrag für ein Jahr besitzt.

Herzlich willkommen in Kloten, Flurin und wir freuen uns Niki Altorfer und David Stämpfli weiterhin an Bord zu haben.

Saisonvorbereitung 2021

Im Rahmen der Saisonvorbereitung 2021 bestreitet der EHC Kloten 7 Vorbereitungsspiele und nimmt am Lehner- und Chopfab-Cup teil.

18.08.2021, 20:00 Uhr EHC Visp vs. EHC Kloten Lonza Arena, Visp

21.08.2021, 14:30 Uhr EHC Kloten vs. HC Ambri-Piotta Lehner Cup, Sursee

22.08.2021, 16:00 Uhr SC Rapperswil-Jona Lakers vs. EHC Kloten Lehner Cup, Sursee

26.08.2021, 19:46 Uhr SC Langenthal vs. EHC Kloten KEB Schoren, Langenthal

31.08.2021, 19:30 Uhr EHC Olten vs. EHC Kloten KEB Kleinholz, Olten

03.09.2021, 19:30 Uhr EHC Winterthur vs. EHC Kloten Chopfab-Cup, Winterthur

05.09.2021, 15:00 Uhr EHC Kloten vs. SC Bietigheim Steelers SWISS Arena, Kloten