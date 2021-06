Flughafen von Las Vegas enthÃ¼llt neuen Golden-Knights-Spielautomaten

Die Amerikaner lieben Eishockey. Das zeigte sich erst kürzlich wieder am Flughafen von Las Vegas. Mit viel Fanfare enthüllte die Betreibergesellschaft des McCarran International...

Die Amerikaner lieben Eishockey. Das zeigte sich erst kürzlich wieder am Flughafen von Las Vegas. Mit viel Fanfare enthüllte die Betreibergesellschaft des McCarran International Airport einen Tribut an das NHL-Team der Stadt, die Vegas Golden Knights. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein Plakat oder um eine Statue. Mit so etwas einfallslosen gibt man sich hier nicht ab, schließlich hat die Casinometropole in Nevada einen Ruf zu verlieren. Stattdessen wurden alle Register gezogen, um ein Denkmal zu schaffen, das der Stadt würdig ist. Heraus kam dabei ein exklusives Eishockey-Slotspiel. Wer es ausprobieren möchte, muss derzeit den weiten Weg nach Las Vegas auf sich nehmen.

Der Golden Knights Slot

Der offizielle Golden Knights Slot wurde von der Firma American Gaming Systems entwickelt, die unter anderem für Vegas-Favoriten wie Ocean‘s Bounty oder Golden Samurai verantwortlich zeichnet. Er wurde am 18. Mai im Terminal 1 des Flughafens enthüllt, wo er Besuchern noch vor der Sicherheitskontrolle zugänglich ist. Auch das South Point Casino auf dem Strip hat den Slot bereits geordert. Hierzulande müssen sich Spieler allerdings noch gedulden, denn eine Online-Version des Slots gibt es bislang noch nicht. Trotzdem ist es nur eine Frage der Zeit, bis neue Online Casinos 2021 das Spiel in ihr Programm aufnehmen. Denn auch hierzulande gibt es in der Glücksspielgemeinde zahlreiche Eishockey-Fans. Erste Bilder vom Golden Knights Slot machen jedenfalls sehr neugierig, denn mit seinen überdimensionierten Reels hebt er sich von gewöhnlichen Slotspielen ab.

Eine Stadt ehrt ihre Helden

Obwohl Las Vegas sich mit Fug und Recht eine Weltstadt nennen kann, war die Stadt sportlich gesehen lange Zeit ein unbeschriebenes Blatt. Weder in der NFL, noch in NBA, NHL oder Major League Baseball konnte Las Vegas Erfolge vorweisen. Vor einigen Jahren zogen zwar die Oakland Raiders nach Las Vegas um. Die Vegas Golden Knights, die erst 2017 gegründet wurden, sind aber das erste wirklich einheimische Team seit langem, das in der obersten Liga mitspielt. Den Stanley Cup konnte die Mannschaft bislang noch nicht nach Hause bringen – für ein Team, das erst seit fünf Jahren besteht, ist das aber keine Schande. Dafür sicherten sich die Golden Knights schon im ersten Jahr die Western Conference Championship und in der Saison 2019/20 immerhin die Division Championship. So haben sie sich schnell in die Herzen der Einwohner gespielt.

Aktuelle Saison der Knights

Auch in der aktuellen Saison schlagen sich die Vegas Golden Knights bisher ordentlich. In den Spielen der West Division haben sie in 56 Spielen 40 Siege davongetragen und können die beste Tordifferenz vorweisen. Den ersten Platz in der Division verloren sie nur knapp an Colorado Avalanche, obwohl dieses Team einen Sieg weniger errang. In der ersten Runde der Playoffs tun sie sich gegen Minnesota Wild allerdings deutlich schwerer. Unabhängig davon, wie die Saison letzten Endes ausgeht, müssen sich die Knights aber keinesfalls für ihre Leistung schämen. Die junge aber ständig wachsende Fanszene in ihrer Heimatstadt steht jedenfalls hinter ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Team den Stanley Cup einmal in die Wüste mitnimmt.