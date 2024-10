Fluch besiegt: Bozen gewinnt 4:2 gegen die Pioneers in Vorarlberg

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hatte seit 2022, als die Österreicher in die ICE Hockey League aufgestiegen waren, nie bei den Pioneers...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hatte seit 2022, als die Österreicher in die ICE Hockey League aufgestiegen waren, nie bei den Pioneers Vorarlberg gewinnen können.

Doch heute Abend war es endlich soweit: Nach einem hart umkämpften Spiel sicherten sich die Bozner mit einem 4:2 in der Vorarlberghalle den Sieg. Die Tore für die „Foxes“ erzielten Salinitri, Marchetti, Helewka und Hults. Mit diesen drei Punkten erreicht das Team von Frank und Co. 30 Punkte in 12 Spielen und festigt damit die Tabellenführung. Am kommenden Wochenende, dem letzten vor der Länderspielpause, stehen zwei Highlights an: Am Freitagabend treffen die Foxes in der Intercable Arena in Bruneck auf den HC Pustertal, während sie am Samstagabend zu Hause gegen Hydro Fehervar AV19 ein Topspiel bestreiten werden (Spielbeginn 19:45 Uhr).

Spielbericht: Trainer Glen Hanlon setzte erneut das gleiche Line-up wie gegen Salzburg ein, mit der Ausnahme von Brunner, der zusammen mit Miglioranzi und Gazley fehlte. Im Tor stand am Tag seines 31. Geburtstags Vallini. Die Foxes starteten druckvoll und kreierten die erste Gelegenheit durch Helewka, der nach einem schönen Zusammenspiel mit Finoro das Außennetz traf. Die Pioneers versuchten zu antworten, konnten Vallini jedoch nicht ernsthaft gefährden. Die Weiß-Roten blieben gefährlich, etwa durch einen Distanzschuss von Spornberger, und auch Di Perna, Salinitri und Frank verpassten knapp die Führung. Diese fiel schließlich in der 12. Minute: Spornberger spielte zu Salinitri, der ins Angriffsdrittel eindrang und aus zentraler Position unhaltbar für Madlener traf. In der Schlussphase des ersten Drittels versuchten die Pioneers den Druck zu erhöhen. Bozen hatte jedoch Glück, als Passolt die Querlatte traf, und Vallini zeigte eine herausragende Parade gegen denselben Angreifer in einer akrobatischen Aktion. Vor der Pausensirene gab es noch eine Chance in Unterzahl, doch Frank und Christoffer konnten sie nicht nutzen.

Zu Beginn des zweiten Drittels erhöhten die Hausherren den Druck, wobei Sowder Vallini testete. Bozen kam wieder ins Spiel, und Bradley stand kurz vor dem zweiten Tor, doch Madlener blieb stark auf seinem Pfosten. In der 29. Minute glichen die Österreicher in Überzahl aus: Keefer legte auf Passolt ab, der aus mittlerer Distanz traf. Die Pioneers bekamen nach diesem Tor Oberwasser und setzten die Weiß-Roten unter Druck: Keefer traf bei einem Zwei-gegen-Null die Latte, und Korecky verpasste den Pfosten nur knapp. Bozen erarbeitete sich wieder Chancen: Zuerst scheiterte Marchetti an Madlener aus kurzer Distanz, dann setzte Salinitri seinen Gegenspieler aus, traf jedoch zu zentral. Ein Tor von Marchetti auf Vorlage von Helewka wurde wegen eines Abseits von Finoro, das im Videobeweis erkannt wurde, aberkannt.

Trotz eines vergebenen Überzahlspiels zu Beginn des letzten Drittels war Bozen im dritten Drittel die bessere Mannschaft. In der 49. Minute wurde der Einsatz belohnt: Finoro spielte schön zu Marchetti, der am zweiten Pfosten sein zweites Tor in zwei Spielen erzielte. Eine Strafe gegen Christoffer brachte jedoch die Pioneers zurück ins Spiel, und beim ersten Torschuss im dritten Drittel glich Passolt in der 51. Minute erneut aus. Kurz darauf fand sich Bozen erneut in Überzahl wieder (4 Minuten für Macierzynski wegen hohen Stocks), und das Powerplay funktionierte endlich: In der 52. Minute legte Finoro für Helewka auf, der die Scheibe unhaltbar in den Winkel schoss. Vorarlberg warf alles nach vorne, doch Bozen konterte gefährlich und verpasste das vierte Tor durch Helewka und Salinitri nur knapp. Cole Hults sicherte mit einem Empty-Net-Tor das endgültige 4:2.

Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 2 – 4 [0-1; 1-0; 1-3]

Tore: 11:58 Anthony Salinitri (0-1); 28:33 Joshua Passolt PP1 (1-1); 48:46 Michele Marchetti (1-2); 50:24 Joshua Passolt PP1 (2-2); 51:52 Adam Helewka PP1 (2-3); 58:52 Cole Hults EN (2-4)

Torschüsse: 18-36

Strafminuten: 10-8

Schiedsrichter: Seewald E., Sternat / Martin, Seewald J.

Zuschauer: 1.862

