„Seine Identifikation mit dem Verein sowie sein aufopferungsvoller Spielstil sind für die jüngeren Spieler wertvoll und richtungsweisend“ – Florin Ketterer bleibt in der Towerstars-Family

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars können in ihrem Kader zur Saison 2026/2027 erneut auf die Dienste von Florin Ketterer bauen.

Der 32-jährige Verteidiger geht dank seines laufenden Vertrags in seine sechste Saison bei den Oberschwaben.

Florin Ketterer wechselte zur Saison 2021/2022 zu den Towerstars. Zuvor stand der gebürtige Starnberger fünf Jahre beim ESV Kaufbeuren unter Vertrag. Inzwischen absolvierte er 530 DEL2-Begegnungen, davon 286 für die Towerstars. Kontinuität prägt den Abwehrspieler jedoch nicht nur bei seinen Karrierestationen, sondern auch in seiner Spielweise. Florin Ketterer steht für solide Arbeit in der eigenen Zone und ist sich für die viel zitierte Drecksarbeit nicht zu schade – dazu zählt insbesondere das Blocken von Schüssen. In der vergangenen Saison setzte Florin Ketterer zudem offensiv wichtige Impulse. Mit 20 Assists erreichte er einen Höchstwert in seiner bisherigen Zeit im Towerstars-Trikot. Apropos Statistik: In der Plus-Minus-Statistik war er mit einem Wert von +19 der beste Verteidiger im Team und rangierte ligaweit unter den Top 10.

„Ich freue mich und bin stolz, ein weiteres Jahr das Trikot der Towerstars tragen zu dürfen. Zudem bin ich schon sehr gespannt auf die neuen Einflüsse und die Arbeitsweise unseres neuen Trainers Johan Pennerborn“, betont der Defensiv-Routinier und ergänzt: „Auf den Start in die neue Saison und das Wiedersehen mit unseren lautstarken Fans freue ich mich jetzt schon sehr.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, erklärt zur Vertragsbestätigung von Florin Ketterer: „Mit Florin behalten wir einen weiteren Routinier in Ravensburg. Er geht inzwischen in seine sechste Saison bei den Towerstars und ist sowohl mit dem Club als auch mit der Region eng verbunden. Seine Identifikation mit dem Verein sowie sein aufopferungsvoller Spielstil sind für die jüngeren Spieler wertvoll und richtungsweisend.“