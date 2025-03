Florida Panthers verpflichten StÃ¼rmer Nico Sturm

Sunrise, Florida. (PM Panthers) Bill Zito, Präsident für Eishockey-Operationen und General Manager der Florida Panthers, gab heute bekannt, dass der Club Stürmer Nico Sturm und einen Spieler für die siebte Draft-Runde 2027 von den San Jose Sharks im Austausch für Floridas Spieler für die vierte Runde 2026 erworben hat.

Sturm, 29, bestritt 2024/25 47 Spiele für die San Jose Sharks und erzielte dabei 13 Punkte (7-6-13). Mit einer Bully-Gewinnquote von 62,7 % ist er der beste NHL-Spieler mit mindestens 250 gewonnenen Bullys in dieser Saison.

Der 1,90 m große und 94 kg schwere gebürtige Augsburger hat in seiner Karriere 316 NHL-Spiele für San Jose (2022-23 bis 2024-25), die Colorado Avalanche (2021-22) und Minnesota Wild (2018-19 bis 2021-22) bestritten und dabei 91 Punkte (46-45-91) erzielt. Er erzielte in der Saison 2023-24 eine Bully-Gewinnquote von 60,1 % und lag damit an der Spitze aller NHL-Spieler, die in der Saison 2023-24 mindestens 800 Bullys gezogen hatten. In jeder seiner letzten fünf Saisons, einschließlich 2024-25, lag seine Bully-Gewinnquote bei über 50 %.

Sturm ist in seiner Karriere in 22 Stanley-Cup-Playoff-Spielen zwischen Colorado und Minnesota auf dem Eis gestanden und hat den Avalanche mit zwei Assists in 13 Spielen dabei geholfen, den Stanley Cup 2021–22 zu gewinnen. Außerdem ist er in allen sechs Stanley-Cup-Finalspielen gegen die Tampa Bay Lightning auf dem Eis gestanden.

Sturm spielte, ohne gedraftet zu werden, drei NCAA-Saisons (2016-17 bis 2018-19) mit der Clarkson University und erzielte 103 Punkte (36-67-103) in 118 Spielen. In seiner dritten Saison war er Kapitän von Clarkson und führte die Golden Knights zu einem ECAC-Turniersieg. Er wurde in das ECAC First All-Star Team und das NCAA First All-American Team berufen. Er spielte auch eine Saison (2015-16) mit den Tri-City Storm der USHL und erzielte 39 Punkte (14-25-39) in 57 Spielen, die den Storm zum Gewinn des Clark Cup verhalfen.

Auf internationaler Bühne gewann Sturm mit Deutschland bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2023 eine Silbermedaille und erzielte in 10 Turnierspielen acht Punkte (6-2-8). Er vertrat sein Heimatland auch bei der IIHF-Weltmeisterschaft 2024 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2015.

