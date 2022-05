Florian Simon steht fÃ¼r viel Routine in der FÃ¼ssener Abwehr

Füssen. (PM EVF) Eine weitere Personalie für die Füssener Hintermannschaft ist perfekt. Der 35-jährige Florian Simon hat für eine neunte Spielzeit am Kobelhang verlängert...

Der 35-jährige Florian Simon hat für eine neunte Spielzeit am Kobelhang verlängert und wird damit sogar seine Zeit in Peiting übertreffen, wo er zuvor acht Jahre lang aktiv war. Große Bodenständigkeit also von unserem Verteidiger mit der Nummer 11, der bereits über 500 Spiele im Seniorenbereich bestritten hat und noch immer mit seinem Kampfgeist voran geht.

Seit 2014 ist „Blitzi“ ein wichtiger Bestandteil des Füssener Teams, der Höhen und Tiefen mit machte, sich dabei aber immer durch Loyalität und Einsatz auszeichnete. Im ersten Jahr stieg er mit dem EVF aus der Oberliga ab, war dann beim Neustart in der untersten Spielklasse als Topscorer eine der wichtigsten Stützen und konnte im schwarz-gelben Trikot die Meisterschaften in sämtlichen BEV-Klassen feiern. Hier wandelte sich auch seine Rolle vom 2-Wege-Stürmer hin zum Verteidiger.

Auf dieser neuen Position gelang ihm auch die Rückkehr in die Oberliga, wo er in der schwierigen letzten Spielzeit in 39 Partien auflief und dabei einen Treffer und acht Vorlagen zum Erreichen der Pre-Playoffs beisteuerte. Als Routinier wird Florian aber auch im neuen Füssener Team mehr für die kämpferische Komponente stehen und seine ganze Erfahrung im Abwehrverbund des EVF einbringen.

Statement Florian Simon: „Ich freue mich sehr, eine weitere Saison bei einem Traditionsverein wie dem EV Füssen spielen zu dürfen. Noch dazu in der Saison mit dem 100-jährigen Jubiläum. Persönlich wünsche ich mir, dass wir als Team wieder mehr Siege einfahren können und besser abschneiden als zuletzt. Dafür werde ich mein Bestes geben. Wir brauchen dafür aber auch die Fans im Rücken. Also ab ins Stadion und lasst uns wieder an die Oberliga-Premierensaison anknüpfen.“

Statement Trainer Janne Kujala: „Es ist sehr gut, dass Florian auch weiterhin das Trikot des EVF tragen wird. Er ist ein solider Allrounder, auf den man sich verlassen kann. Er trifft gute Entscheidungen im Spiel mit der Scheibe und spielt zudem in der Abwehr hart. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in der kommenden Saison.“ (MiL)

Steckbrief Florian Simon

Geburtsort: Garmisch-Partenkirchen

Alter: 35 Jahre

Nachwuchs: Riessersee, Peiting

Oberliga: 532 Spiele mit 189 Punkten für Riessersee, Peiting, Füssen

Für den EVF gesamt: 227 Spiele – 56 Tore – 118 Vorlagen – 174 Punkte