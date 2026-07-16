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Florian Simon bleibt ein Flößer – Verteidiger verlängert beim ERC Lechbruck

16. Juli 20261 Mins read37
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Florian Simon - © Manfred Sitter / ERC Lechbruck
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Lechbruck. (PM EC) Der ERC Lechbruck kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Landesliga-Saison 2026/27 vermelden: Verteidiger Florian Simon hat seine Verlängerung bekanntgegeben und wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Flößer mit der Nummer 11 tragen.

Der erfahrene Defensivspieler wechselte erst gegen Ende der vergangenen Saison vom Bayernligisten Peißenberg Miners nach Lechbruck. Trotz des späten Einstiegs zeigte Simon schnell, warum er über viele Jahre zu den konstantesten Verteidigern der Ober- und Bayernliga gehörte. Mit seiner Übersicht, Zweikampfstärke und enormen Routine brachte er sofort mehr Stabilität in die Defensive und war auch abseits des Eises eine wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft.

Der gebürtige Nachwuchsspieler des SC Riessersee absolvierte in seiner Karriere insgesamt 462 Oberliga-Spiele und lief unter anderem viele Jahre für den EC Peiting und den EV Füssen auf. Anschließend führte ihn sein Weg zu den Peißenberg Miners, wo er auf 63 Bayernliga-Spiele kam, ehe er in der vergangenen Saison den Schritt zum ERC Lechbruck machte.

Neben seiner Rolle als Führungsspieler in der ersten Mannschaft wird Florian Simon künftig auch Verantwortung im Nachwuchs übernehmen. Er stellt sich als Co-Trainer der U13-Mannschaft zur Verfügung und wird dort seine langjährige Erfahrung an die jungen Talente weitergeben.

ERC-Vorsitzender Manfred Sitter freut sich über die Verlängerung: „Florian wechselte letzte Saison erst sehr spät zu uns. Seine Erfahrung und sein Können hat er jedoch bereits aufblitzen lassen. Er passt als Typ perfekt in die Mannschaft, spielerisch wird er unserem Team weiterhelfen, der Defensive noch mehr Halt geben und die jungen Spieler führen. Besonders freut es uns, dass er sich zusätzlich als Co-Trainer unserer U13 engagiert und damit auch im Nachwuchs wertvolle Impulse setzen wird. Wir freuen uns sehr, dass er an Bord bleibt.“

Mit der Verlängerung von Florian Simon setzt der ERC Lechbruck ein weiteres wichtiges Zeichen für Kontinuität. Florian Simon wird in der Saison 2026/27 eine zentrale Rolle in der Defensive übernehmen und sowohl auf als auch neben dem Eis ein wichtiger Baustein der Mannschaft sein.

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