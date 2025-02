Florian Reinwald erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz in Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden begrüßen ein weiteres Nachwuchstalent in ihren Reihen

Der 17-jährige Stürmer Florian Reinwald, derzeit für die U20-DNL-Mannschaft des ERC Ingolstadt aktiv, erhält eine Förderlizenz und wird bereits heute Abend sein Debüt gegen die Krefeld Pinguine feiern. Wie in Ingolstadt wird er auch in Weiden mit der Rückennummer 83 auflaufen.

Reinwald begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Eishockey und durchlief sämtliche Nachwuchsteams des ERC Ingolstadt. In der aktuellen DNL-Hauptrunde sammelte er bislang 40 Scorerpunkte und empfahl sich damit nicht nur in Ingolstadt, sondern auch für die deutsche U18-Nationalmannschaft. Anfang Februar folgte die Einladung von Bundestrainer Patrick Reimer zu einem Turnier in der Slowakei, wo der Linksschütze erstmals das DEB-Trikot trug.

Neben dem Eishockey verfolgt der 1,84 Meter große und 83 Kilogramm schwere Angreifer auch seine schulische Laufbahn ehrgeizig: Der Ingolstädter besucht aktuell die 12. Klasse eines Gymnasiums und verbindet Sport und Schule mit großer Disziplin.

